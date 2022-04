Carregar reprodutor de áudio

Na volta da MotoGP à Argentina, quem riu por último em Termas de Río Hondo foi Aleix Espargaró, da Aprilia. O espanhol venceu a batalha contra a Pramac-Ducati do compatriota Jorge Martín e passou o concorrente no fim para vencer a primeira corrida no país hermano desde 2019.

Quem completou o pódio foi outro espanhol: Álex Rins, da Suzuki. Com o resultado, Espargaró assume a liderança do campeonato, além de chegar à sua primeira vitória na categoria em seu 200º GP no dia seguinte à conquista da primeira pole position da Aprilia na era MotoGP.

A corrida

Na largada, Martín saltou bem e Espargaró perdeu a liderança. Pouco depois, o irmão de Aleix, Pol (Honda), ultrapassou o italiano Luca Marini, da VR46-Ducati. Na sequência, o Espargaró da Aprilia começou a caça a Martín para retomar a liderança.

A batalha entre os dois durou, sendo a principal da corrida. A 20 voltas do fim, o francês Johann Zarco, da Pramac-Ducati, caiu enquanto brigava por posição com o compatriota Fabio Quartararo, atual campeão mundial com a Yamaha.

Nesse meio tempo, Rins conseguiu tomar a terceira posição de Pol Espargaró. Um pouco mais atrás, a briga pelo sexto lugar também esquentou, envolvendo Marini, o espanhol Maverick Viñales, da Aprilia, e o italiano Francesco Bagnaia, da Ducati.

À frente, a batalha entre Martín e Aleix arrefeceu por causa de erro de Espargaró, mas o piloto da Aprilia conseguiu voltar ao ataque (veja abaixo). Na briga pelo sexto posto, Viñales apareceu à frente, colocando-se imediatamente atrás do compatriota Joan Mir, da Suzuki.

Mais para o final da corrida, Pol Espargaró caiu e deixou escapar um bom quarto lugar. No pelotão seguinte, Bagnaia subiu para a sexta colocação, à frente do sul-africano Brad Binder, da KTM oficial de fábrica, e Quartararo.

Na briga pela vitória, Aleix chegou a passar Martín, mas 'espalhou' na curva seguinte e perdeu a liderança mais uma vez. O mesmo aconteceu a seis voltas do fim, com Jorge prevalecendo à frente do rival.

Pouco depois, porém, não teve jeito: Espargaró finalmente conseguiu a ultrapassagem e se manteve na ponta, com Martín em segundo. No fim das contas, Aleix pôde celebrar sua primeira vitória em todas as categorias da MotoGP. Já seu companheiro, Viñales, terminou em sétimo. Veja abaixo:

Button critica extensão do novo contrato de Norris com a McLaren; entenda o 'caso'

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: