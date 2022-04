Carregar reprodutor de áudio

Neste sábado, a MotoGP realizou a disputa dos dois treinos livres para o GP da Argentina, que teve sua programação condensada e não contará com a terceira sessão prática em Termas de Río Hondo. E quem ficou à frente foi a Aprilia, liderada pelo espanhol Aleix Espargaró.

O piloto registrou a marca de 1min38s244 e superou o companheiro e compatriota Maverick Viñales (1min38s454). O terceiro mais rápido do dia até o momento foi o australiano Jack Miller, que registrou 1min38s463 com a Ducati oficial de fábrica.

Atual campeão, o francês Fabio Quartararo terminou os TLs com o quarto melhor tempo, registrado em 1min38s471 com a Yamaha. Nas imagens do tweet abaixo, você confere os tempos combinados das sessões práticas em Santiago del Estero.

No TL1, quem liderou foi Takaaki Nakagami, da Honda LCR. Entretanto, a marca registrada pelo japonês foi amplamente superada na segunda sessão, que também foi importante para definir quem avança diretamente ao Q2, fase final da classificação da MotoGP. Veja quem terá de disputar o Q1:

