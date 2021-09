Francesco Bagnaia brilhou no fim de semana da MotoGP em San Marino e levou a vitória para casa após também conquistar a pole position. Com o resultado, o italiano se aproximou de Fabio Quartararo na batalha pelo título de 2021 e reduziu a vantagem do francês para 48 pontos, com 100 em disputa nas quatro corridas restantes.

A briga se polariza cada vez mais entre os dois, já que Joan Mir, terceiro colocado, ficou em sexto e viu os rivais se afastarem. Mesmo caso de Johann Zarco, que agora tem que se preocupar com a aproximação de Jack Miller pelo quarto lugar.

Pilotos

Quartararo tem 234 pontos, contra 186 de Bagnaia. A única alteração no top 10 foi a subida de Marc Márquez ao nono lugar. O espanhol superou as limitações físicas causadas por sua lesão e conquistou um bom quarto lugar em Misano, ultrapassando Miguel Oliveira, que não pontuou, na classificação.

Enea Bastianini, novato de 2021 que se destacou com o pódio, tomou a 15ª colocação de Alex Márquez e já está a três pontos de Pol Espargaró, em 14º, e sete de Alex Rins, que ocupa o 13º posto.

Equipes

Apesar de não liderar o mundial de pilotos, a Ducati assumiu a primeira colocação do campeonato de equipes ao marcar 41 pontos contra 20 da Yamaha.

A Suzuki pontuou mais que KTM e Pramac, suas rivais pelo terceiro lugar que trocaram de posições, e aumentou a vantagem na disputa pelo top 3.

O fim de semana também foi bom para a Honda, o time japonês conseguiu seu melhor resultado desde a Alemanha e se afastou da LCR.

Construtores

Entre as marcas, a Ducati aumentou a vantagem sobre a Yamaha para 13 pontos. Não houve qualquer alteração na classificação e a única que se aproximou de uma rival direta foi a Honda, que se saiu melhor do que a KTM em San Marino.

Posição Chassi Pontos 1 Ducati 275 20 20 20 25 25 13 20 11 13 25 20 13 25 25 - - - - - 2 Yamaha 262 25 25 25 16 16 25 11 16 25 16 9 25 8 20 - - - - - 3 Suzuki 184 13 13 16 11 - 16 13 7 16 20 13 20 16 10 - - - - - 4 KTM 178 3 8 11 5 11 20 25 20 11 13 25 10 9 7 - - - - - 5 Honda 148 8 3 9 13 10 4 5 25 9 11 7 11 20 13 - - - - - 6 Aprilia 105 9 6 10 10 - 9 1 9 8 - 6 16 13 8 - - - - -

