MotoGP: Bagnaia segura Quartararo e vence corrida de San Marino

Francesco Bagnaia liderou de ponta a ponta e resistiu aos ataques de Fabio Quartararo nas últimas voltas para garantir a vitória na etapa de San Marino da MotoGP, disputada neste domingo (19). O italiano da Ducati largou de pneus macios, abriu vantagem sobre o pelotão no começo da prova e viu o rival se aproximar nas últimas voltas, mas manteve a posição.

É o segundo triunfo consecutivo em 2021 e também da carreira do piloto, que ganha fôlego na briga pelo campeonato ao reduzir a vantagem do francês para 48 pontos. Joan Mir, terceiro colocado no mundial, terminou em sexto e perdeu terreno.

A corrida

Bagnaia e Jack Miller optaram por começar de pneus macios, enquanto Quartararo foi de médios. O italiano manteve a liderança na largada enquanto o australiano chegou a perder a posição para o francês na primeira curva, mas recuperou logo depois.

Pecco aumentou a vantagem e já abria 1s5 do pelotão após as primeiras voltas. A disputa mais próxima era pelo terceiro lugar, com Jorge Martín pressionando o líder do campeonato e conseguindo tomar a posição depois de três tentativas.

Restando 25 voltas, o espanhol caiu na Curva 14 e caiu para o fundo do pelotão. Apesar de ter conseguido retornar à pista, ficou de fora da briga pelo pódio.

Mais atrás, Enea Bastianini superava Aleix Esparagaró e assumia o quinto lugar, enquanto Marc Márquez se mantinha em quarto e tentava buscar Quartararo após a queda de Martín. No entanto, ele teve que se preocupar mais com o jovem italiano, que o atacou e fez a ultrapassagem pouco depois.

Quartararo aproveitou um erro de Miller na oitava volta para se aproximar do australiano e disputar a segunda colocação, enquanto Bagnaia já abria 2s6 na liderança. Bastianini, em quarto, aparecia a 2s7 do top 3.

Martín abandonou na 12ª volta após levar duas punições de volta longa quase consecutivas por cortar caminho. Fim de corrida para o espanhol. Na frente, o líder do campeonato marcou o melhor tempo da prova e colou em Miller. O francês levou a melhor na disputa e assumiu a segunda colocação no 14º giro.

Bastianini fez a melhor volta e aproveitou a disputa dos dois para chegar perto e trazer Marc Márquez e Alex Rins com ele. Na aproximação, o espanhol da Suzuki ultrapassou seu compatriota e assumiu a quinta colocação. No entanto, caiu e o hexacampeão recuperou o posto.

Enquanto isso, o jovem italiano já estava a cerca de quatro décimos de Miller e começou a caçá-lo pela terceira posição. Não demorou muito para ele conseguir o movimento e entrar no top 3.

Restando seis voltas, Quartararo começou a reduzir a diferença e em poucos giros ficou a pouco mais de um segundo. Com três para o final, a vantagem de Bagnaia caiu para cinco décimos e os dois estavam juntos na pista.

Apesar de próximo, o francês não conseguiu o ataque e o italiano se segurou na liderança para vencer a segunda corrida seguida. Bastianini completou o pódio em terceiro.

Classificação final

