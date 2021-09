MotoGP: Bagnaia revela emoção por vitória e acredita em título

Francesco Bagnaia comemorou muito sua segunda corrida consecutiva na MotoGP na etapa de San Marino, que lhe deu fôlego na disputa pelo título com Fabio Quartararo. O piloto da Ducati foi o pole position em Misano e, após a largada, parecia não ter problemas para manter a liderança.

No entanto, foi perdendo terreno para o francês, que calçava pneu traseiro médio em melhores condições, nos momentos finais. Ele conseguiu segurá-lo e cruzou a linha de chegada cerca de três décimos à frente.

"Gritei muito, porque Fabio [Quartararo] tirou dois segundos muito rápido", disse Bagnaia ao DAZN. "Eu sabia que era possível ir bem, mas tinha menos potencial do que ele com os pneus. As duas últimas voltas foram incríveis e agora sei como cronometrar quando os compostos estão ruins."

Como no ano passado, ele voltou a sofrer um incidente com o visor do capacete: "Não consegui enxergar com os mosquitos e tentei tirar, mas não sabia quando fazer. Removi, foi enganchado e ficou preso aqui [apontou para o ombro]. No final respirei fundo para os últimos metros."

Bagnaia demorou quase três anos para ganhar a primeira na MotoGP, e agora vence pela segunda corrida consecutiva.

"Este era o meu circuito em casa e queria este resultado. Triunfar aqui é especial por causa de todas as pessoas que estão aqui. A mesma coisa aconteceu comigo na Moto2", lembrou. "Vamos para Austin com mais motivação e 48 pontos atrás de Fabio. Ele não costuma sair zerado, mas vamos tentar de tudo."

Com 100 tentos restantes em jogo, o próximo GP será essencial, em um circuito que, no papel, deve ser melhor para a Ducati do que para a Yamaha.

Saiba como F1 na BAND vem AMEAÇANDO GLOBO e quais GPs de MAIOR e MENOR audiência em 2021

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Caótico GP da Itália acirra ainda mais rivalidade Hamilton x Verstappen na F1

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: