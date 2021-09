A etapa de Aragón da MotoGP pode não ter sido a mais movimentada da temporada, mas viu uma grande briga pela vitória em seu estágio final. Francesco Bagnaia foi o grande nome, vencendo a corrida em que largou na pole position, mas não teve vida fácil.

Marc Márquez sempre esteve na cola do italiano, pressionando muito mais nas últimas três voltas, após chegar a ultrapassa-lo por sete vezes, sempre sendo superado na curva seguinte.

Joan Mir foi o terceiro colocado, fechando o pódio. O líder do campeonato, Fabio Quartararo fez uma prova discreta e foi o oitavo.

A Corrida

Na largada, Bagnaia manteve a ponta e viu Marc Márquez saltar da quarta para a segunda posição. Álex Márquez caiu na curva 5 ainda no primeiro giro. Miller, Aleix Espargaró e Mir completavam o top-5.

Quem foi ao chão na sequência foi Jake Dixon, na curva 9.

Quartararo não começou bem, caindo para a sétima posição, sem perspectiva de crescimento na prova durantes as primeiras voltas.

A corrida seguiu sem grandes intercorrências nas voltas seguintes e a briga pela liderança se isolava entre Bagnaia e Márquez, com Miller a mais de um segundo de diferença no terceiro posto.

Na metade da prova, Miller errou e o australiano caiu da terceira para o quinto posto, com Mir e Espargaró se aproveitando da situação.

A expectativa era saber quem da dupla que já abria mais de quatro segundos para o terceiro colocado se daria melhor. Bagnaia conseguia escapar nas retas, mas Márquez encostava no miolo do circuito.

Faltando três para o final, Márquez deu o primeiro bote, mas Bagnaia se recuperou em seguida. Nova investida foi feita na mesma volta, mas com o mesmo desfecho.

Márquez tentou mais duas vezes com duas voltas para o final, mas Bagnaia respondeu em ambas ocasiões.

Na abertura da última volta, Márquez passava pela quinta vez, mas novamente era superado. Nas curvas seguintes, nova investida e novamente o 'X' do italiano.

O hexacampeão manobrou pela sétima vez, mas acabou execendo o limite de pista e Bagnaia aproveitou para retomar a ponta para não perder mais.

A MotoGP volta no próximo fim de semana com o GP de San Marino, em Misano.

Resultado final em instantes...

