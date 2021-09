Maverick Viñales disse que precisa “redefinir” o seu estilo de pilotagem nas condições de contra-relógio na Aprilia, uma vez que estava “totalmente errado” na classificação para o GP de Aragão da MotoGP.

Viñales vai fazer a sua primeira corrida como piloto da Aprilia no domingo, depois de ter conseguido mais um segundo no tempo de volta no sábado, em comparação com sexta-feira.

Como a equipe tem uma composição mecânica completamente diferente da Yamaha, o espanhol descobriu que a sua forma normal de guiar na classificação não era adequada para a RS-GP.

“Bem, tenho que dizer que quando fiz o contra-relógio, não pensei muito e continuei fazendo o mesmo que fazia [na Yamaha], e estava totalmente errado”, disse Viñales quando questionado por Motorsport.com se sentiu que o seu estilo de pilotagem era mais adequado para a Aprilia do que para a Yamaha no contra-relógio.

“Só entro muito rápido nas curvas e preciso fazer o tempo de volta de uma maneira diferente. É bom para o ritmo, claro, mas não para o contra-ataque."

“Então, preciso reajustar a mente, preciso dar mais voltas para entender como fazer uma boa classificação aqui [na Aprilia]. No geral, estamos muito felizes porque achamos que temos muita margem e isso é o mais importante."

“Tenho de compreender a moto, mas preciso de muitas voltas."

“Claro, esta não é a pista mais fácil de começar, mas foi bom porque conhecemos a realidade, e a realidade é que tenho que trabalhar muito no estilo de pilotagem e compreender a moto."

“Hoje foi a primeira vez que experimentei pneus duros em - não sei - talvez três anos, e foi positivo. Então, isso significa que tudo é diferente. Então, eu preciso aprender e continuar trabalhando.”

Viñales destacou a aceleração do RS-GP - embora admita que ainda tem que entender a entrega de torque da Aprilia com motor V4, bem como a frenagem da moto.

“Bem, na verdade o que gosto da moto é que a aceleração é muito boa,” acrescentou.

“Quer dizer, a progressão do motor. Só preciso entender o torque porque é diferente, obviamente."

“Então, eu preciso me acostumar com isso para tirar o máximo de desempenho da aceleração."

“Mas também gosto de poder usar o pneu duro [dianteiro] e isso me deu muito feedback sobre a frenagem brusca."

“Isso é algo a que eu não estava acostumado, estava acostumado a andar sempre com o [macio], com um pouco de sensação de instabilidade."

“E usar o duro dá uma boa estabilidade e isso é bom. Além disso, preciso trabalhar na frenagem. Acho que é a área que mudou muito mais do que o resto", concluiu.

F1 AO VIVO: Hamilton VAI MAL, Verstappen LUCRA e BOTTAS vence corrida sprint em Monza; veja análise

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: