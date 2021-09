Apesar de terminar a corrida em Aragón em oitavo lugar, o piloto francês Fabio Quartataro continua na liderança do campeonato de 2021 da MotoGP.

Francesco Bagnaia foi o grande nome da 13ª etapa deste ano da categoria rainha de motovelocidade, vencendo a corrida ao superar Marc Márquez em uma disputa insana.

Joan Mir completou os três primeiros. Quartararo, que terminou a prova em oitavo lugar, permanece como líder do campeonato.

Veja a tabela:

