Quem viu a dominância de Jorge Martín e Fabio Quartararo no treino classificatório para a etapa da Áustria da MotoGP não esperava um resultado que não fosse vitória de um deles na corrida. No entanto, a chuva apareceu para "enlouquecer" a pista e premiar a estratégia de Brad Binder para triunfar pela primeira vez no ano e segunda na carreira.

O sul-africano apostou em se manter na pista quando as primeiras gotas começaram a cair e, com todo o cuidado, conseguiu levar a moto até a linha de chegada. Seguido de Francesco Bagnaia e o espanhol da Ducati, que saiu da pole position.

O resultado foi bom para Quartararo, que lidera o campeonato e aumentou a vantagem na ponta após Johann Zarco cair a pouca voltas do fim e sair zerado. Bagnaia assumiu o segundo lugar na classificação de pilotos e Joan Mir, quarto colocado, pulou para a terceira posição, fazendo o francês descer um pouco na tabela.

Com a vitória, Binder ultrapassou Maverick Viñales, suspenso do GP pela Yamaha, e Miguel Oliveira, que também não completou, e pulou para sexto.

Martín, apesar de não ter convertido a pole em vitória, também subiu dois lugares. Os 16 pontos anotados o fizeram deixar Marc Márquez e Takaaki Nagakami para trás no mundial.

Classificação de pilotos

Classificação de equipes

Pelo campeonato de equipes, a Ducati confirmou a força no Red Bull Ring e foi a que mais pontuou, junto à KTM, e se aproximou da Yamaha, que segue na liderança. Não houve nenhuma alteração na ordem após o GP da Áustria e a classificação segue a mesma de após a etapa da Estíria.

Classificação de construtores

Já nos construtores, houve sim mudança de posições. A Ducati ultrapassou a Yamaha e é a nova líder entre as marcas. A KTM foi a maior pontuadora e se descolou da Suzuki para manter o terceiro lugar. A vantagem, agora de 14 pontos, era de apenas dois antes da segunda etapa na Áustria.

Posição Chassi Pontos 1 Ducati 212 20 20 20 25 25 13 20 11 13 25 20 - - - - - - - - 2 Yamaha 209 25 25 25 16 16 25 11 16 25 16 9 - - - - - - - - 3 KTM 152 3 8 11 5 11 20 25 20 11 13 25 - - - - - - - - 4 Suzuki 138 13 13 16 11 - 16 13 7 16 20 13 - - - - - - - - 5 Honda 104 8 3 9 13 10 4 5 25 9 11 7 - - - - - - - - 6 Aprilia 68 9 6 10 10 - 9 1 9 8 - 6 - - - - - - - - MAX WILSON vê colaboração "MARAVILHOSA" de BAND no automobilismo, com F1 "até no PROGRAMA DO NETO"

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: