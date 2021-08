A chuva roubou o protagonismo dos pilotos da MotoGP neste domingo na Áustria. Brad Binder se aproveitou que ela ficou forte no final, arriscou não parar para a troca de motos e venceu no Red Bull Ring.

A corrida teve Francesco Bagnaia, Marc Márquez e Fabio Quartararo como personagens principais durante toda a prova, mas restando quatro voltas, eles pararam para a trocas de motos.

Binder chegou à frente, com Bagnaia salvando um segundo posto, seguido de Jorge Martin, que era o pole position. Márquez acabou caindo na penúltima volta, mesmo com pneus de chuva.

A direção de prova ainda puniu Binder em três segundos por exceder os limites de pista, o que não mudou o resultado final da corrida.

A Corrida

Jorge Martin saltou à frente, mas ainda na primeira volta, Francesco Bagnaia superou o piloto da Ducati. A chuva fraca começou ainda no primeiro giro.

O pole começou a perder rendimento, caindo para a quarta posição na terceira volta, deixando Johann Zarco em segundo e Marc Márquez em terceiro.

O hexacampeão da MotoGP subiu para o segundo posto no giro seguinte, com os pilotos vivendo a expectativa da troca de motos.

Martin voltava a ter bom rendimento, superando Márquez pela segunda posição, enquanto Fabio Quartararo e Zarco brigavam pela quarta colocação.

A briga pela segunda posição estava insana, com um novo convidado: Quartararo. Enquanto isso, Bagnaia se mantinha à frente, mas via a Yamaha do francês cada vez maior em seu retrovisor.

Faltando 21 voltas, Quartararo assumiu a ponta, mas no giro seguinte ele cometeu um pequeno erro na curva 1, voltando ao segundo posto.

Com o ‘pega’ entre Quartararo e Márquez se intensificando, Bagnaia conseguiu 'respirar' um pouco ao abrir cerca de meio segundo. Esses três pilotos conseguiram abrir para o restante do pelotão.

Zarco, que era o quinto colocado, foi ao chão na curva 9, quando restavam 10 voltas.

Em seguida, Quartararo cometeu novo erro, desta vez na curva 3, cedendo a segunda colocação a Márquez, que já partia para cima de Bagnaia.

Miguel Oliveira caia na curva 1 quando restavam seis voltas. Ao mesmo tempo, a chuva voltava ao circuito.

Na abertura da 25ª volta, Márquez deu o bote sobre Bagnaia e Quartararo também avançou sobre o italiano.

A chuva apertava e os cinco primeiros entraram nos pits para troca de motos. Binder herdava a liderança, seguido de Aleix Espargaró e Valentino Rossi, em busca do pódio 200.

Márquez caiu na curva 1 na abertura da penúltima volta. Binder tinha mais de 9 segundos de diferença para Espargaró e Lecuona fechava o pódio neste momento.

Se arrastando na pista, com todo o cuidado do mundo, Binder vence, com Bagnaia ainda conseguindo o segundo lugar, seguido de Martin.

A MotoGP volta no dia 29 de agosto, com o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone.

Resultado final

