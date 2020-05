A temporada 2020 da MotoGP deve começar em 19 de julho, com o GP da Espanha em Jerez e, devido à pandemia da Covid-19, a Dorna Sports implementou diversas medidas de segurança para reduzir o risco de contaminação com o vírus, o que inviabiliza um retorno esperado às pistas.

Uma das medidas tomadas é a redução do número de pessoas de cada equipe no paddock. Isso significa que o chamado sistema de wildcard (participações especiais, extras) não será válido para as três classes esse ano, segundo apurado pelo Motorsport.com.

Toda equipe da MotoGP tem a possibilidade de colocar no grid três participações especiais por temporada, sendo que uma delas é geralmente dada ao piloto de testes. Equipes de concessão como a KTM e a Aprilia podem alinhar até seis participações especiais por ano.

Em março, a Yamaha anunciou que o tricampeão Jorge Lorenzo seria um convidado no GP da Catalunha, em Barcelona, uma das provas que foram adiadas. O espanhol assumiu a vaga de piloto de testes da Yamaha após sua aposentadoria do esporte em 2019

Yamaha esperava que Lorenzo poderia participar do GP quando ele fosse remarcado mas, devido à decisão, o espanhol deverá esperar até a temporada de 2021.

O Motorsport.com apurou que a Dorna fará o anúncio oficial essa semana. A decisão foi aprovada por todas as montadoras da categoria, que estão sob pressão para reduzir drasticamente suas equipes que viajam para as corridas.

Em uma entrevista na semana passada, o CEO da Suzuki, Davide Brivio concordou com a proibição das participações extras, afirmando que a decisão é sensata.

"É um assunto que precisamos discutir", afirmou o italiano. "Se a intenção é ter o mínimo de pessoas possível no paddock, acho que não faz sentido termos wildcards. Isso significaria ter pelo menos oito a dez pessoas a mais".

Além de Lorenzo, outras participações que estavam confirmadas incluíram Michele Pirro pela Ducati, que correria em três provas, e os pilotos de teste da Honda, Stefan Bradl, e da Suzuki, Sylvain Guintoli.

GALERIA: Relembre as vitórias de Jorge Lorenzo na MotoGP

Galeria Lista 1- GP de Portugal 2008, Yamaha 1 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 2- GP do Japão 2009, Yamaha 2 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 3- GP da França 2009, Yamaha 3 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 4- GP de Indianápolis 2009, Yamaha 4 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 5- GP de Portugal 2009, Yamaha 5 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 6- GP da Espanha 2010, Yamaha 6 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 7- GP da França 2010, Yamaha 7 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 8- GP da Grã Bretanha 2010, Yamaha 8 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 9- GP da Holanda 2010, Yamaha 9 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 10- GP da Catalunha 2010, Yamaha 10 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 11- GP dos Estados Unidos 2010, Yamaha 11 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 12- GP da República Tcheca 2010, Yamaha 12 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 13- GP de Portugal 2010, Yamaha 13 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 14- GP de Valencia 2010, Yamaha (campeão mundial) 14 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 15- GP da Espanha 2011, Yamaha 15 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 16- GP da Itália 2011, Yamaha 16 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 17- GP de San Marino 2011, Yamaha 17 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 18- GP do Catar 2012, Yamaha 18 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 19- GP da França 2012, Yamaha 19 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 20- GP da Catalunha 2012, Yamaha 20 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 21- GP da Grã Bretanha 2012, Yamaha 21 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 22- GP da Itália 2012, Yamaha 22 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 23- GP de San Marino 2012, Yamaha (Conquistou o Bi com o 2º na Austrália) 23 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 24- GP do Catar 2013, Yamaha 24 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 25- GP da Itália 2013, Yamaha 25 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 26- GP do Catar 2013, Yamaha 26 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 27- GP da Grã Bretanha 2013, Yamaha 27 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 28- GP de San Marino 2013, Yamaha 28 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 29- GP da Austrália 2013, Yamaha 29 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 30- GP do Japão 2013, Yamaha 30 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 31- GP de Valencia 2013, Yamaha 31 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 32- GP de Aragón 2014, Yamaha 32 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 33- GP do Japão 2014, Yamaha 33 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 34- GP da Espanha 2015, Yamaha 34 / 47 Foto de: Bridgestone Corporation 35- GP da França 2015, Yamaha 35 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 36- GP da Itália 2015, Yamaha 36 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 37- GP da Catalunha 2015, Yamaha 37 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 38- GP da República Tcheca 2015, Yamaha 38 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 39- GP de Aragón 2015, Yamaha 39 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 40- GP de Valência 2015, Yamaha (tricampeão mundial) 40 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 41- GP do Catar 2016, Yamaha 41 / 47 Foto de: Michelin Sport 42- GP da França 2016, Yamaha 42 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 43- GP da Itália 2016, Yamaha 43 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 44- GP de Valencia 2016, Yamaha 44 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 45- GP da Itália 2018, Ducati 45 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 46- GP da Catalunha 2018, Ducati 46 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 47- GP da Áustria 2018, Ducati 47 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

