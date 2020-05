Piloto da Petronas SRT, Fabio Quartararo garantiu promoção para a equipe oficial da Yamaha até 2021, depois de uma impressionante temporada de estreia no ano passado, com seis poles e sete pódios.

A mudança acontece às custas de Rossi, embora o piloto de 41 anos tenha garantido suporte de fábrica pela Yamaha, caso ele escolha permanecer na MotoGP no próximo ano, como parece provável.

O Motorsport.com revelou no início desta semana que as negociações entre a Yamaha e a equipe Petronas já começaram.

"Quando criança, [Rossi] me deu a motivação para me tornar um piloto", disse Quartararo em entrevista para fãs organizada pelo patrocinador WithU. "Vê-lo vencer na MotoGP me deixou feliz, quando ele venceu foi como se eu vencesse.”

"Honestamente, eu não percebo que estou correndo com ele e que no próximo ano, em posições invertidas, eu assumirei o lugar dele e sua moto!”

"Espero receber mais amor do que ódio dos torcedores italianos e que ele esteja no time Petronas. Porque se Valentino puder continuar correndo até os 65 anos, ficarei feliz!"

O chefe da Petronas, Razlan Razali, revelou que é possível que a equipe possa estender o contrato de Franco Morbidelli antes do início da temporada de 2020 começar.

Em declarações ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, Morbidelli expressou entusiasmo por se tornar potencialmente companheiro de equipe de Rossi.

"Espero ter um bom futuro, e se isso for ao lado da Vale, será ainda mais legal", disse ele. "Se ele [se juntar a Petronas], será emocionante.”

"Tê-lo no mesmo box seria algo diferente. A forte amizade nos leva a uma grande rivalidade na pista. Quando tenho Vale na minha frente, sempre tento dar algo a mais para vencê-lo. Com ele, o desafio tem um sabor diferente."

GALERIA: Relembre a incrível trajetória do 'Doutor' Valentino Rossi na MotoGP

