O GP da França da MotoGP teve todos os ingredientes de uma 'corrida maluca'. A prova começou com pista seca, teve a companhia da chuva com vento e, no final, o sol reapareceu, tornando o piso seco novamente.

Alheio a tudo isso, Jack Miller conquistou seu segundo triunfo consecutivo, com a dupla francesa, Johann Zarco e Fabio Quartararo fechando o pódio.

Um dos destaques da corrida foi Marc Márquez, que chegou a liderar após a troca de motos e caiu duas vezes, o que o impossibilitou de somar pontos preciosos para o campeonato. Valentino Rossi foi o 11º colocado.

A Corrida

A largada do GP da França foi limpa, Jack Miller saltou à frente, seguido de Maverick Viñales e Fabio Quartararo. Ainda na primeira volta, Franco Morbidelli caiu na curva 11.

No segundo giro, Viñales tomou à frente de Miller, assumindo a liderança. Neste ponto, Marc Márquez era o sexto colocado e Valentino Rossi caiu para a 13ª colocação.

A chuva começava a ameaçar a prova, com o acionamento da bandeira branca, enquanto Quartararo manobrava para a liderança na quarta volta, em duelo forte com Miller.

Márquez avançava neste ponto e já era o terceiro colocado na quinta volta.

Após a troca de motos, Márquez assumia a liderança e Rins caia logo após a saída dos pits. As Ducatis foram punidas por excesso de velocidade no pitlane, com duas voltas longas. A dupla da Suzuki também tinha problemas, com Mir e Rins indo ao chão.

Faltando 20 giros, Márquez era o líder com 2.1s de vantagem sobre Quartararo, seguido de Miller, Nakagami e Zarco.

Mas, na volta seguinte, Márquez caiu na curva 14, após uma das rodas ter tocado na zebra molhada. O hexacampeão conseguiu voltar, na 18ª posição.

Uma irregularidade na troca de motos de Quartararo rendia uma punição de volta longa a ele, mas independentemente disso, Miller manobrava sobre o francês pela liderança antes do ‘pagamento’, quando faltavam 16. Mesmo com a penalidade, ele conseguiu conservar a segunda colocação.

Restando 15 para o final, Miguel Oliveira era outra que caia, mas na curva 3. Em seguida, Rins caía novamente na curva 4.

Zarco manobrava sobre Nakagami pela terceira posição, frustrando o japonês pelo último posto no pódio.

Aleix Espargaró abandonava a corrida por um problema em sua moto quando restavam 11 giros.

Márquez conseguia avançar muito bem, mas quando estava na 11ª posição, o espanhol voltou a cair, desta vez na curva 6. Desta vez, o espanhol abandonou.

A chuva já não assolava Le Mans a essa altura e uma trilha seca se formava no traçado francês, com o sol reaparecendo também.

Restando sete para o final, Miller tinha mais de seis segundos na liderança. Quartararo e Zarco travavam grande duelo pelo segundo lugar, com o francês da moto #5 superando o seu compatriota.

Zarco bem que tentou se aproximar, chegou a diminuir a vantagem do australiano, mas não foi o suficiente. Miller cruzou a linha de chegada em primeiro, seguido dos franceses Zarco e Quartararo.

A próxima etapa da MotoGP acontece em Mugello, no dia 30 de maio.

Resultado final

