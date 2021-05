Fabio Quartararo pode não ter ficado totalmente feliz ao não triunfar em casa neste domingo (16) na MotoGP, mas sairá de Le Mans com um sorriso no rosto. Por causa da terceira colocação, o piloto da Yamaha lidera agora o campeonato de 2021, com a vantagem de apenas um ponto sobre Francesco Bagnaia.

O italiano fez uma bela corrida de recuperação neste domingo e terminou em quarto, mas foi insuficiente para a manutenção da ponta da tabela.

Com nova vitória, Jack Miller é o quarto colocado, a 16 pontos do líder.

Confira a tabela de classificação após o GP da França

