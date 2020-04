MotoGP quadruplica audiência da Fox Sports; entenda

A parceria entre a Fox Sports e a MotoGP começou bem para o canal de esportes. A emissora sediada no Rio de Janeiro conseguiu aumentar sua audiência em quatro vezes para a faixa de horário em que as provas de Moto3 e Moto2 foram exibidas no dia 8 de março.

A confirmação da parceria entre a categoria e o canal aconteceu apenas dois dias antes da primeira corrida da temporada, que aconteceu no autódromo de Losail, no Catar.

Durante o GP, foram exibidas ao vivo as corridas das categorias de acesso Moto2 e Moto3, já que a categoria principal, a MotoGP, foi adiada por conta da epidemia de coronavírus.

As transmissões do MotoGP pelo Fox Sports contam com parceria da Yamaha, que fechou cota de patrocínio até o final do ano.

MotoGP tem retorno ao Brasil marcado para 2022

Conforme antecipado pelo Motorsport.com, o mais importante campeonato da motovelocidade mundial anunciou volta ao Brasil na temporada 2022. A etapa brasileira deverá ocorrer no Rio de Janeiro, no circuito Rio Motorpark, a ser construído na região de Deodoro.

Três locais já receberam provas da MotoGP no Brasil. De 1987 a 1989, Goiânia recebeu as principais motos e pilotos do mundo. Em 1992, foi a vez de Interlagos ser o palco. De 1995 a 2004, o extinto autódromo de Jacarepaguá, no Rio, fez parte do calendário.

Pela categoria principal, as 500cc, Valentino Rossi é o recordista de vitórias, com quatro triunfos. Mick Doohan tem dois êxitos e Makoto Tamada foi o último ganhador da etapa brasileira. Veja fotos da MotoGP no Brasil abaixo: