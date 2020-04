Ducati: interrupção da MotoGP beneficia Honda e Márquez

O crescimento da pandemia do Covid-19 mexeu profundamente com o calendário da MotoGP em 2020, com o início do campeonato adiado diversas vezes. A etapa inaugural, no Catar, aconteceu apenas para Moto2 e a Moto3, enquanto as três etapas seguintes, na Tailândia, nos Estados Unidos e na Argentina, foram adiadas para o fim do ano.

No momento, a temporada está marcada para começar no GP da Espanha, em Jerez, no início de maio. Mas a categoria ainda considera a possibilidade de atrasar ainda mais o início do ano, com o deterioramento das condições na Europa.

O atraso no início da temporada significa que o hexacampeão Marc Márquez tem mais tempo para se recuperar da cirurgia feita no ombro direito em novembro do ano passado. Nos testes de pré-temporada em Sepang e no Catar, o espanhol afirmou que o ombro ainda lhe incomodava. Sua equipe, a Honda, também ganhou tempo extra para resolver os problemas que teve com a moto de 2020.

"Eu acho que Marc Márquez se beneficiará porque ele ainda tinha muita recuperação física para fazer", afirmou o diretor-geral da Ducati, Gigi Dall'Igna, em entrevista à rede de televisão Sky Italia. "Com esses meses de preparação extra, ele estará mais preparado. A pausa dá um respiro para algumas montadoras, que tiveram problemas em termos de performance e confiabilidade, dá a eles mais tempo para intervir".

"Me refiro não apenas à Honda, mas também a Aprilia, que conseguiu desenvolver a moto, mas teve problemas de confiabilidade e terá tempo para resolver essa questão".

O cancelamento da prova do Catar foi visto como um problema para a Ducati, que ganhou as duas últimas edições da corrida, com Andrea Dovizioso, contando com uma ajuda do layout da pista, que favorece os pontos fortes da Desmosedici, como velocidade máxima e aceleração.

Caso a corrida de Losail tivesse ido a diante, Dall'Igna acredita que Dovizioso e Danilo Petrucci teriam mais uma forte exibição.

"Após os últimos teses, eu estava confiante", disse o italiano. "Dovizioso fez uma simulação de corrida com pneus usados, assim como Petrucci, e ambos foram bem. No final os tempos eram meio altos, mas estou convencido de que Andrea teria ido bem, como nos dois últimos anos. Também vi Danilo melhor, comparando com Sepang".

"Eu queria ter corrido no Catar, porque teríamos ido bem".

