MotoGP: Coronavírus adia etapa da Argentina para o fim de 2020

O Covid-19 volta a impactar o mundo do esporte a motor: nesta quarta-feira, foi anunciado que a etapa da Argentina da MotoGP foi adiada para o dia 22 de novembro, antes do GP de Valência, que teve a data alterada para 29 de novembro e deve encerrar a temporada 2020.

Com isso, a abertura do campeonato deste ano deve acontecer na Espanha, em Jerez, no dia 3 de maio. O novo remanejamento do calendário da categoria vem após o adiamento da etapa dos Estados Unidos, nesta terça. O Catar e a Tailândia também foram afetados.

Veja o calendário atualizado da MotoGP 2020:

Data Etapa Circuito 8 de março Catar - Moto2 e Moto3 somente Losail 3 de maio Espanha Jerez 17 de maio França Le Mans 31 de maio Itália Mugello 7 de junho Catalunha Barcelona 21 de junho Alemanha Sachsenring 28 de junho Holanda Assen 12 de julho Finlândia KymiRing 9 de agosto República Tcheca Brno 16 de agosto Áustria Red Bull Ring 30 de agosto Grã-Bretanha Silverstone 13 de setembro San Marino Misano 27 de setembro Aragón Motorland Aragón 4 de outubro Tailândia (adiado) Buriram 18 de outubro Japão Motegi 25 de outubro Austrália Phillip Island 1º de novembro Malásia Sepang 15 de novembro Estados Unidos Austin 22 de novembro Argentina Termas de Rio Hondo 29 de novembro Valência Ricardo Tormo

MotoGP tem retorno ao Brasil marcado para 2022

Conforme antecipado pelo Motorsport.com, o mais importante campeonato da motovelocidade mundial anunciou volta ao Brasil na temporada 2022. A etapa brasileira deverá ocorrer no Rio de Janeiro, no circuito Rio Motorpark, a ser construído na região de Deodoro.

Três locais já receberam provas da MotoGP no Brasil. De 1987 a 1989, Goiânia recebeu as principais motos e pilotos do mundo. Em 1992, foi a vez de Interlagos ser o palco. De 1995 a 2004, o extinto autódromo de Jacarepaguá, no Rio, fez parte do calendário.

Pela categoria principal, as 500cc, Valentino Rossi é o recordista de vitórias, com quatro triunfos. Mick Doohan tem dois êxitos e Makoto Tamada foi o último ganhador da etapa brasileira. Veja fotos da MotoGP no Brasil abaixo: