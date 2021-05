A França está em festa neste sábado (15). Fabio Quartararo conquistou a pole position para o GP da França em Le Mans da MotoGP. O piloto da Yamaha liderou a dobradinha da equipe com 1min32s600, chegando à frente de Maverick Viñales por 0s081.

A primeira fila da corrida deste domingo será fechada por Jack Miller. A segunda linha será formada por Franco Morbidelli, Johann Zarco e Marc Márquez, que chegou a liderar a sessão até o momento do cronômetro zerar. Valentino Rossi será o nono.

O treino

Q1

Alex Rins, Francesco Bagnaia, Joan Mir, Aleix Espargaró, Iker Lecuona, Brad Binder, Álex Márquez, Tito Rabat, Enea Bastianini, Lorenzo Savadori, Luca Marini e Danilo Petrucci entraram para a disputa do Q1, em pista úmida e com 20°C de temperatura. Mesmo com o tempo abrindo, todos entraram com pneus de chuva.

Com 1min42s550, Savadori surpreendeu a todos e passou para o Q2 com estilo. Marini também passou, a oito décimos da Aprilia. Atual líder do campeonato, Bagnaia decepcionou e largará apenas na 16ª posição. Mir foi um pouco melhor, em 14º.

Q2

Mesmo com alguns raios de sol, a pista permanecia úmida, o que fez com que as escolhas de pneus se dividissem entre pista seca e molhada. Morbidelli e Rossi optaram pelos slicks e em seguida os outros concorrentes voltaram aos boxes para fazer o mesmo.

O 'Doutor' vinha fazendo um bom primeiro tempo, mas errou na curva final, tendo que abortar a tentativa.

Miller estava na frente na metade do Q2, com 1min35s472, tendo Pol Espargaró como o rival mais próximo, e Fabio Quartararo em terceiro.

Restando cinco minutos para o final, Zarco, Miller e Pol tiveram passagens no topo da tabela de tempos, com o espanhol fazendo 1min33s150. Nesse momento, Márquez pulava apara o terceiro posto.

O hexacampeão mostrou força ao marcar 1min33s037, tomando à frente, restando três minutos para o final, tendo a companhia da outra Honda de Nakagami.

Com cronômetro zerado, Espargaró, que vinha em um bom primeiro setor, caiu. Quartararo em seguida cravou 1min32s600, tendo a companhia próxima de Viñales, Miller, Morbidelli e Zarco. Márquez terá que se conformar com o sexto lugar no grid. Rossi será o nono.

Confira o grid de largada

