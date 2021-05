MotoGP: Rossi admite que foi conservador na parte final de quali

Valentino Rossi disse que foi “muito conservador” na última volta da classificação para o GP da França de MotoGP e admitiu que um momento anterior o afetou seu último setor.

O italiano fez sua primeira aparição no Q2 desde o início da temporada de 2021 neste sábado em Le Mans, com ele e seu companheiro de equipe, Franco Morbidelli, apostando nos pneus slicks logo no início, enquanto a pista continuava secando.

A segunda volta de Rossi poderia tê-lo colocado na pole provisória, mas ele quase foi arrancado de sua Yamaha na última curva quando tocou em um local úmido e perdeu tempo.

Isto roubou a confiança do Doutor durante o resto da sessão e ele não conseguiu fazer melhor do que a nona colocação.

No entanto, ele não sente que teria ganho algo mais trocando para outro novo slick para uma segunda tentativa, já que as condições mudavam constantemente.

“Na Petronas fizemos a escolha certa, a estratégia certa porque o meu homem, o meu treinador Idalio Gavira deu-nos o caminho certo e começamos com os slicks e foi uma pequena vantagem para nós”, disse ele.

“Infelizmente na segunda volta tive problemas na última curva e estive muito perto de cair, o que me fez perder algumas sensações, especialmente no setor quatro.”

“E também na última volta fui muito conservador, talvez pudesse fazer um pouco melhor.”

“Colocar um novo pneu na traseira [para uma segunda tentativa], não acho que teria sido de grande ajuda, porque é muito melhor ficar na pista para melhorar a sensação porque éramos mais rápidos volta a volta.”

“Então, eu não acho que se colocássemos um pneu novo, teríamos uma grande vantagem.”

O companheiro de equipe de Rossi, Franco Morbidelli, conseguiu colocar a Yamaha em quarto lugar no grid para a corrida de domingo, mas sofre uma lesão no joelho depois de um estranho incidente no pitlane no TL3.

Morbidelli machucou o joelho treinando antes do fim de semana de Le Mans, e durante treino de troca de moto ele caiu ao sentir que seu joelho ia "saltar" quando ele o pressionou.

“Meu joelho não está muito estável no momento”, disse ele. “E quando fui trocar de moto e pisei com a perna esquerda, só precisei soltar porque o joelho, senti que queria sair.”

“Então, eu simplesmente me soltei e bati na moto em vez de pular nela. Tive um momento no treinamento no rancho, mas não caí.”

“Só para me recuperar, precisei colocar minha perna no chão e como você viu meu joelho está fraco. Então, começou a me dar dor desde a semana passada.”

Massa COMPARA Bottas e Pérez e comenta DRAMA dos 'segundos pilotos' da F1 2021: "Não é só a cabeça"

PODCAST: Mercedes X Red Bull já poder ser considerada uma das maiores rivalidades da F1?