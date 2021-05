Johann Zarco foi o piloto mais rápido da sexta-feira em Le Mans, quando a MotoGP colocou suas motos pela primeira vez na mítica pista, visando o GP da França. O representante da Pramac cravou 1min37s747 nos minutos finais da sessão e tirou o topo de seu compatriota, Fabio Quartararo, que havia dominado a sessão.

Grandes nuvens cinzentas envolveram o céu acima de Le Mans antes do segundo treino desta sexta-feira. Aleix Espargaro estabeleceu o ritmo inicial com 1min35s466 com a sua Aprilia, em sessão em que caiu duas vezes na complicada chicane na curva 3.

Quartararo substituiu Espargaro no topo logo depois com 1min34s221, antes de Alex Rins fazer o mesmo com a Suzuki com 1min33s478.

Isso não duraria muito, no entanto, já que Quartararo disparou uma série de voltas rápidas, culminando em 1min32s689, na melhor delas, com pouco menos de 10 minutos de TL2.

Quartararo colocou 0s591 entre ele e o resto do pelotão mais tarde, quando guiou sua Yamaha de fábrica para 1min32s120.

O seu treino foi brevemente interrompido por uma queda na chicane Dunlop a 21 minutos do fim, com Francesco Bagnaia da Ducati também caindo.

A vantagem de Quartararo na frente do grid foi ligeiramente reduzida pelo seu companheiro de equipe na Yamaha, Maverick Viñales, cujos 1min32s548 marcados a pouco mais de 10 minutos da bandeira quadriculada o colocaram a 0s428s atrás do francês, em segundo.

Pol Espargaró deu a Quartararo o seu maior desafio, faltando pouco menos de cinco minutos para o final, quando ele disparou para o segundo lugar com um 1min32s137.

Os 1min31s842 nos dois minutos finais pareceram solidificar Quartararo no topo do TL2, mas Zarco encontrou 0s095 em seu esforço final para roubar o dia ao piloto da Yamaha.

Viñales ficou atrás dos heróis da casa em terceiro, com Pol Espargaro garantindo provisoriamente a passagem direta para o Q2 pela primeira vez desde o GP do Catar.

Franco Morbidelli completou os cinco primeiros com a sua Petronas SRT Yamaha, com Miguel Oliveira a assinalar uma reviravolta na performance da KTM em sexto, à frente do vencedor do GP da Espanha Jack Miller, que caiu da sua Ducati na Musee no meio da sessão.

Marc Márquez garantiu que ambas as Hondas de fábrica estivessem entre os 10 primeiros no final da corrida de sexta-feira em Le Mans, no oitavo lugar, com Valentino Rossi e Takaaki Nakagami fechando o top-10.

As quedas da dupla da Suzuki, Alex Rins e Joan Mir, deixaram ambos fora do top-10 em 11º e 13º, respectivamente, enquanto o líder do campeonato, Bagnaia, foi apenas o 12º com sua Ducati.

Jack Miller foi o líder do primeiro treino livre, com Zarco na segunda posição.

Resultados o TL2

