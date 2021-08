O dia da MotoGP na Estíria é de Jorge Martín, que se aproveitou da bandeira vermelha para refazer a largada ruim que teve e vencer a primeira de duas provas no Red Bull Ring. Mas quem se deu melhor no dia foi Fabio Quartararo, que sai da 10º etapa mais líder do que nunca.

Com o terceiro lugar no GP da Estíria, o piloto da Yamaha chegou a 172 pontos e agora tem 40 a mais que seu rival mais próximo, Johann Zarco, que perdeu rendimento no fim da corrida para terminar em sexto.

Outro piloto que se deu bem no domingo foi Joan Mir. O atual campeão teve seu melhor resultado no ano com o segundo lugar e agora tem 121 pontos, subindo para a terceira posição, superando Francesco Bagnaia que foi apenas o 11º após largar em segundo

Confira a situação do Mundial de Pilotos após o GP da Estíria:

Entre as equipes, a Yamaha também vive uma situação tranquila. Aproveitando os problemas da Ducati neste domingo, a equipe oficial da montadora japonesa abre 53 pontos de vantagem para a italiana, com a Pramac em terceira, mas a mais de 80 pontos de desvantagem.

Confira a situação do Mundial de Equipes após o GP da Estíria:

Se a Yamaha está tranquila nos Mundiais de Pilotos e Equipes, entre os Construtores, a situação é bastante diferente. A montadora japonesa tem apenas oito pontos de vantagem para a rival Ducati, enquanto a KTM se mantém em terceiro, apesar do bom final de semana da Suzuki com o segundo lugar de Mir.

Confira a situação do Mundial de Construtores após o GP da Estíria:

Posição Chassi Pontos 1 Yamaha 200 25 25 25 16 16 25 11 16 25 16 - - - - - - - - - 2 Ducati 192 20 20 20 25 25 13 20 11 13 25 - - - - - - - - - 3 KTM 127 3 8 11 5 11 20 25 20 11 13 - - - - - - - - - 4 Suzuki 125 13 13 16 11 - 16 13 7 16 20 - - - - - - - - - 5 Honda 97 8 3 9 13 10 4 5 25 9 11 - - - - - - - - - 6 Aprilia 62 9 6 10 10 - 9 1 9 8 - - - - - - - - - -

F1 2021: Verstappen SUPERIOR a Hamilton? Holandês se gaba de ser MAIS RÁPIDO; veja debate

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast – A primeira metade do campeonato da F1 foi a mais incrível dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: