O retorno da MotoGP após a pausa de verão foi dos mais dramáticos. O GP da Estíria teve de tudo, disputas na pista, contatos e um grave acidente que causou uma bandeira vermelha, mas sem danos aos pilotos, felizmente. No final, Jorge Martín se aproveitou da relargada para se manter na ponta e vencer pela primeira vez na categoria em seu ano de estreia, com Joan Mir e Fabio Quartararo completando o pódio.

A previsão de chuva que existia para antes da corrida não se concretizou, e a prova começou com pista seca, apesar das nuvens ao redor do Red Bull Ring.

Na largada, Martín não saiu bem, permitindo um ataque de Bagnaia, enquanto Mir superava Quartararo. Ao final da primeira volta, Bagnaia liderava, com Mir e Martín nas três primeiras posições, com Marc Márquez e Quartararo completando o top 5.

Em uma disputa intensa, Mir e Márquez quase se tocaram na luta pela terceira posição já na volta seguinte. Com isso, o piloto da Honda precisou tirar o pé, caindo para sexto, atrás das Yamahas de Quartararo e Viñales.

Ao final da segunda volta, um forte acidente envolvendo Lorenzo Savadori, da Aprilia e Dani Pedrosa, fazendo um wild card pela KTM, na polêmica curva três, causou uma bandeira vermelha. O choque entre as motos causou vazamento de óleo e formação de fogo no local.

O replay mostrou que Pedrosa caiu e Savadori, que vinha logo atrás, não teve como desviar, acertando em cheio a KTM do espanhol. Enquanto Pedrosa saiu sem maiores problemas do acidente, Savadori também saiu andando, mas foi levado de maca pelos fiscais para melhores análises. Posteriormente, a transmissão mostrou ele consciente, conversando com os médicos.

A prova foi retomada após mais de 20 minutos de paralisação. A relargada, parada, usou a classificação original da corrida, com Martín na frente, seguido de Bagnaia e Quartararo. E antes mesmo da saída, mais problemas. Viñales não conseguiu sair para a volta de apresentação com sua Yamaha, tendo que correr para os boxes para retornar à prova.

Desta vez, Martín saiu muito bem, mas não conseguiu segurar o ímpeto de Miller poucas curvas depois. Martín passou a ser pressionado por Mir. Quartararo e Bagnaia completavam o top 5 enquanto Márquez caiu na classificação, ocupando a 10ª posição.

Miller, Mir e Martín protagonizavam uma intensa luta pelas três primeiras posições nas voltas seguintes, o que permitiu uma aproximação de Quartararo e Zarco, líder e vice-líder do Mundial.

A 20 voltas do fim, Martín e Mir protagonizavam uma disputa própria pela vitória, abrindo uma vantagem considerável para Quartararo, que havia passado Miller pela terceira posição. Miller e Zarco completavam o top 5.

Martín se segurava na ponta a 10 voltas do fim, apesar da pressão constante de Mir. Os dois abriam quase 4s de vantagem para Quartararo, que precisava se defender contra Miller. Mas não durou muito. O piloto da Ducati sofreu uma queda na curva sete, abandonando. Com isso, Zarco, Nakagami, Rins, Binder, Álex e Marc Márquez e Bagnaia completavam o top 10.

No final, Jorge Martín aproveitou a relargada nas condições originais de grid para fazer o que não havia feito de primeira: sair bem e se manter na ponta para vencer pela primeira vez na MotoGP em seu ano de estreia. Já o campeão Joan Mir se manteve na segunda posição, obtendo seu melhor resultado no ano.

Sem desafios no final, Fabio Quartararo terminou em terceiro, completando o pódio e aumentando sua vantagem no Mundial ao terminar à frente de Zarco, que foi o sexto. Completaram o top 10: Takaaki Nakagami, Brad Binder, Johann Zarco, Álex Rins, Marc Márquez, Francesco Bagnaia e Álex Márquez.

E mesmo após o acidente e usando a moto reserva, Dani Pedrosa fez uma ótima corrida, terminando na 11ª posição.

A MotoGP segue no Red Bull Ring, para o GP da Áustria, 11ª etapa da temporada 2021, que será realizada na semana que vem. No Motorsport.com você acompanha toda a cobertura do fim de semana.

F1 2021: Verstappen SUPERIOR a Hamilton? Holandês se gaba de ser MAIS RÁPIDO; veja debate

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast – A primeira metade do campeonato da F1 foi a mais incrível dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: