Lorenzo Savadori, da Aprilia, se envolveu em um acidente na terceira curva do GP da Estíria. O italiano não conseguiu desviar da KTM de Dani Pedrosa, que havia caído logo à frente. Savadori foi arremessado da moto e saiu de maca, enquanto os comissários apagavam o fogo da sua máquina. O acidente entre os pilotos causou uma bandeira vermelha na prova.

Embora rapidamente foi mostrado que Lorenzo estava consciente, ele apareceu mancando no paddock depois de chegar na garagem da Aprilia. Os primeiros exames mostraram uma fratura no tornozelo, na região do maléolo direito (protuberância óssea na parte externa do tornozelo). Por causa da lesão, Savadori não participará do GP da Áustria no próximo final de semana. A equipe espera que o italiano retorne para a etapa de Silverstone no fim de agosto. Sua cirurgia será realizada amanhã.

"Infelizmente o Lorenzo sofreu um grave lesão, ele deu muito azar porque não merecia isso", disse Aleix Espargaró, colega de equipe de Savadori.

A fabricante não decidiu ainda se inscreverá um piloto substituto para o GP da Áustria, cujos primeiros testes iniciam na sexta-feira. O regulamento exige que as equipes façam todos os esforços possíveis para substituir um piloto no prazo de dez dias após uma lesão. Assim, a Aprilia não será obrigado a colocar uma segunda moto no grid neste final de semana.

Andrea Dovizioso já afirmou que não pretende competir na MotoGP como wildcard, então é pouco provável que ele assuma a vaga aberta após a lesão de Savadori.

Lorenzo Savadori será o segundo piloto titular da categoria a não participar do GP da Áustria. Franco Morbidelli foi o primeiro a desistir da prova depois de realizar uma cirurgia no joelho no fim de junho. No lugar de Morbidelli, Cal Crutchlow participará da segunda corrida no Red Bull Ring e em Silverstone.