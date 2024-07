O final do GP da Alemanha da MotoGP foi surpreendente, especialmente pela queda de Jorge Martín quando restavam apenas duas voltas, dando a vitória de presente a Francesco Bagnaia. Além da corrida, o espanhol também perdeu a liderança do campeonato.

Marc Márquez também foi destaque na Alemanha, após chegar na segunda colocação, depois de ter largado em 13º.

Confira como está a tabela do campeonato após o GP da Alemanha

Bagnaia DOMINA Martín em Assen e MotoGP pega fogo! POLÊMICA com Márquez... TOPRAK na Yamaha-Pramac?

PÓDIO CAST #17 - Bagnaia domina Martín em Assen e MotoGP pega fogo! Polêmica com Márquez... TOPRAK na Yamaha-Pramac?

