A MotoGP realizou a sua última etapa antes das férias de verão, em Sachsenring, na Alemanha. A vitória ficou com Francesco Bagnaia, após ver Jorge Martín cair sozinho na curva 1 quando restavam apenas duas voltas.

A segunda colocação ficou com Marc Márquez, que superou seu irmão Álex na última volta, vindeo de uma corrida de recuperação - largou em 13º - e ter batalhado, com direito a toque, com Franco Morbidelli durante a prova, danificando sua moto.

Álex teve que se conformar com o terceiro posto, fechando o pódio.

Com este triunfo, 'Pecco' se tornou o piloto da Ducati com o maior número de vitórias na categoria rainha, com 24 êxitos. Além disso, ele lidera o campeonato nas férias de verão. Veja a tabela aqui.

A CORRIDA

Na largada, Martín manteve a ponta, seguido de Oliveira e Bagnaia, em um início limpo. Na abertura da segunda volta, o atual campeão assumiu o segundo posto.

O italiano manteve a boa forma e assumiu a liderança no início da terceira volta. Ao mesmo tempo, Marc Márquez subia para a oitava colocação, após ter largado em 13º. Morbidelli também se destacava ao manobrar pela terceira posição.

Martín reassumia a liderança faltando 24 voltas, em novo duelo com Bagnaia. Dois giros depois, Pecco errou na curva 1 e abriu a porta para Morbidelli pegar a segunda colocação.

A diferença entre os dois primeiros chegou a um segundo, mas o ítalo-brasileiro conseguiu cortá-la aos poucos.

Mas Morbidelli não conseguiu a ponta, perdendo terreno para Bagnaia que voltava à P2 com 15 voltas para o final. Logo depois, Marc Márquez assumia a quinta posição, com seu irmão na mira.

Mas Álex aproveitou a queda de rendimento de Morbidelli e chegou ao terceiro lugar, com 13 giros para o final.

O 'encontro' entre Marc e Morbidelli aconteceu quando faltavam nove voltas, com ambos se tocando e quase caindo na curva 1. A perda de velocidade do multi-campeão fez com que Bastianini se aproximasse. Além disso, o espanhol tinha a testeira da sua moto danificada.

Mesmo assim, Márquez conseguiu finalmente passar por Morbidelli pela quarta colocação com cinco voltas para o final.

Faltando duas voltas, Martín caiu sozinho na curva 1, dando a vitória de presente a Bagnaia.

Na sequência, Marc Márquez assumia o segundo posto após superar seu irmão.

Bagnaia confirmou a vitória, seguido pelos irmãos Márquez no pódio.

A MotoGP retorna com o GP da Grã-Bretanha no dia 4 de agosto.

