Estreia no dia 22 de junho a série documental MotoGP Unlimited, que mostrará os bastidores do maior campeonato do motociclismo mundial. A temporada, produzida por The MediaPro Studios e Dorna, é nos moldes do conhecido Drive to Survive da Fórmula 1 e será exclusiva da plataforma de streaming Star+.

MotoGP Unlimited é composta por oito episódios de 50 minutos, tendo sido estes gravados na temporada 2021 da categoria, que mostram o cotidiano dos pilotos, diretores e membros das equipes.

Assim como conhecemos em Drive to Survive, a produção contou com acessos exclusivos aos bastidores, mostrando também o que acontece longe dos holofotes da mídia, em momentos pessoais dos integrantes da MotoGP.

Destaque para Valentino Rossi e sua despedida das pistas, além de Fabio Quartararo – campeão de 2021 –, Marc Márquez, Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Maverick Viñales e Joan Mir.

