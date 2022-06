Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP bate a marca de metade da temporada 2022 neste fim de semana, com mais uma edição do GP da Alemanha, no Sachsenring, em um momento muito favorável ao atual campeão Fabio Quartararo, depois de uma importante vitória em Barcelona.

Na Catalunha, o piloto da Yamaha passeou sozinho pela pista, e contou com um dia problemático para seus principais rivais. Aleix Espargaró achou que a prova havia acabado mais cedo e, com isso, caiu de segundo para quinto, enquanto Enea Bastianini e Francesco Bagnaia sofreram novos abandonos.

Com isso, o atual campeão abre uma boa vantagem na liderança, tendo 147 pontos contra 125 de Espargaró. Bastianini segue em terceiro, mas mais distante, com 94, seguido de Johann Zarco com 91 e Bagnaia com 81.

A grande dúvida do fim de semana, porém, é: quem será o novo rei do Sachsenring. Desde 2013, apenas um piloto venceu o GP da Alemanha: Marc Márquez. O hexacampeão conhece a pista alemã como a palma da mão, vencendo todas as oito edições da prova desde que estreou na categoria rainha da motovelocidade mundial.

Mas com o espanhol fora devido à quarta cirurgia no braço direito, é hora dessa escrita ser quebrada. A questão é: quem fará as honras? Será que a Honda terá a chance de buscar o que parece ser uma improvável vitória em 2022?

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h55 Star+ Treino Livre 4 Sábado 08h30 ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 09h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 09h ESPN 4 e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h55 Star+ Classificação Sábado 10h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 07h20 ESPN 4 e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h Star+ Classificação Sábado 07h35 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 06h ESPN 4 e Star+

VÍDEO: Como explicar carro de Mick Schumacher partido ao meio em Mônaco?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: