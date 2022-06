Carregar reprodutor de áudio

Francesco Bagnaia estabeleceu um novo recorde de volta quando foi ao topo da tabela de tempos do segundo treino livre desta sexta-feira para o GP da Alemanha de MotoGP, liderando o 1-2-3 da Ducati.

Depois de ser a mais rápida da manhã, o domínio da Ducati na Alemanha continuou durante a tarde, quando Bagnaia foi o mais rápido de todos com 1min20s018, quebrando a antiga marca do ausente Marc Márquez.

Luca Marini foi o segundo colocado, a 0s115 do italiano. Jack Miller veio a seguir a 0s193. Fabio Quartararo, líder do campeonato, fez apenas o sétimo tempo.

Neste sábado, os ensaios para a corrida da Alemanha seguem, com o TL3 às 4h55, TL4 às 8h30 e o classificatório às 9h10, todos horários de Brasília. A largada em Sachsenring será dada às 9h de domingo.

Resultados

TL2

TL1

