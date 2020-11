Neste fim de semana, a MotoGP encerra a temporada de 2020 com uma prova especial: após oito anos longe, o Mundial volta à Portugal para mais uma edição do GP no país ibérico. E depois de um período de 2000 a 2012, a categoria corre em uma nova pista: Portimão.

A disputa mais importante do ano já chega encerrada à Portugal: Joan Mir fez o necessário para garantir seu primeiro título na categoria-rainha com uma corrida de antecedência, abrindo 29 pontos de vantagem para Franco Morbidelli, com apenas 25 em disputa.

E falando no ítalo-brasileiro, ele assumiu a vice-liderança do campeonato após a vitória no GP de Valência, mas sua posição está longe de garantida no momento. Matematicamente falando, outros cinco nomes ainda podem se considerar vivos na luta pelo segundo lugar enquanto Morbidelli tem 142 pontos: Álex Rins, com 138, Maverick Viñales, com 127, Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso, com 125 cada e Pol Espargaró, com 122.

Para o campeão Mir, uma vitória pode significar não ficar sozinho em uma marca na categoria: o de campeão com menos vitórias. Leslie Graham (1949), Umberto Masetti (1950 e 1952) e Nicky Hayden (2006) venceram pelo menos duas vezes nos anos em que foram campeões. Por outro lado, caso tenhamos um ganhador inédito na temporada, superaria o recorde de vencedores diferentes em um mesmo ano, que atualmente é de nove, em 2016 e 2020.

E entre os Mundiais disputados a cada ano, a Suzuki já tem dois na mão: o de pilotos com Mir e o de equipes. Por outro lado, o de construtores está mais quente do que nunca. A montadora japonesa chega à Portugal na ponta apenas pelo critério de desempate, já que a Ducati tem os mesmos 201 pontos. A Yamaha, com 188, também não pode ser descartada, mas depende de uma combinação, já que, para esta disputa, vale apenas o melhor resultado do dia.

Com tudo isso em jogo, não dá para perder hein? E para acompanhar as transmissões ao vivo no sábado e no domingo, basta sintonizar na Fox Sports.

Sessão Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 Sexta-feira 07h10 Treino Livre 2 Sexta-feira 11h00 Treino Livre 3 Sábado 6h55 Treino Livre 4 Sábado 10h30 Classificação Sábado 11h10 Corrida Domingo 11h