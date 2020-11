Álex Márquez, da equipe oficial da Honda, admite que seu pulso esquerdo, lesionado numa violenta queda na classificação, estava “dormente” durante o GP de Valência na MotoGP e foi “difícil terminar a corrida”. Márquez foi atirado da RC213V durante a primeira fase do Q1 no sábado na curva 11 e atingiu o solo com um impacto de 23,6 G nas costas.

Ele foi levado ao hospital para exames, que revelaram um edema ósseo em seu punho esquerdo, embora ele ainda tenha participado da corrida. No entanto, após as primeiras oito ou nove voltas, seu punho estava “dormente” e ele só conseguiu terminar a prova em 16º.

Apesar disso, ele admite que simplesmente chegar ao final era o que precisava para recuperar sua confiança depois de sofrer três quedas na rodada de Valência. “Foi difícil desde o aquecimento, desde ontem após a queda,” disse Márquez.

“Então, o mais importante era terminar a corrida para recuperar um pouco mais de confiança, porque depois de três quedas em um final de semana não é fácil”.

“Então, talvez o pneu duro na situação que tínhamos antes da corrida não fosse a melhor escolha, o médio acho que tivemos mais sensibilidade ou mais feedback do pneu dianteiro”.

“Mas fora isso, a minha mão esquerda estava a dormente desde a oitava ou nona volta, por isso foi difícil terminar a corrida”.

“Não marcamos nenhum ponto, mas acho que o principal foi levar a moto 100% para a box e recuperar o ritmo para chegar melhor a Portimão”.

Márquez acrescentou que os seus problemas foram agravados pela natureza implacável do Circuito Ricardo Tormo, o que significa que não teve oportunidade de descansar o punho danificado ao longo das 27 voltas.

“O punho era o principal”, disse ele quando questionado se era o pulso ou as costas que lhe causavam mais problemas. “Além disso, Valência é uma pista fisicamente exigente e não há retas para recuperar um pouco”.

“Mas na mão esquerda, na frenagem à esquerda, nas curvas à esquerda, também perdi uma asa na primeira volta com contato”.

“Então, nem tudo estava perfeito, mas principalmente o pulso, a mão esquerda estava dormente desde a oitava volta”.

