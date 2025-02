Uma delegação de pilotos, dirigentes e organizadores da NASCAR Brasil Series está de malas prontas para embarcar rumo aos Estados Unidos para participar da programação de abertura da temporada 2025 da NASCAR americana: as 500 milhas de Daytona, que acontece no dia 16 de fevereiro na pista do Daytona International Speedway, na Flórida.

Fazem parte do grupo o representante oficial da NASCAR Brasil, Thiago Marques, o consultor responsável pelo intercâmbio dos jovens pilotos com a competição americana Beto Monteiro, os pilotos Diogo Moscato, Nick Monteiro, Felipinho Tozzo e o estreante Guki Toniolo que estão inscritos nas provas que antecedem a programação do Daytona 500.

No evento World Series Of Asphalt, que acontece no New Smyrna Speedway, de 06 a 13 de fevereiro, terá Diogo Moscato (#54) e Beto Monteiro (#88) no grid na categoria Super Late Model e Felipinho Tozzo (#7), Nick Monteiro (#8) e Guki Toniolo (#8) na categoria Pro Late Model, pela equipe MCM Racing Development. A transmissão da prova será no App RaceON.

Beto Monteiro está radiante por liderar toda a operação de intercâmbio: “Estamos trabalhando há algum tempo junto com NASCAR Brasil de levar esses jovens pilotos. É uma satisfação muito grande em poder prepara-los aproveitando toda a experiência que tenho nas provas americanas para desenvolver a cultura da NASCAR nos Estados Unidos e de circuitos ovais. Muito feliz também por estar de volta às pistas, depois da liberação médica”, declarou Beto.

Os representantes brasileiros terão contato direto com os bastidores da principal prova do automobilismo mundial. “O principal objetivo são as trocas de experiências, de cultura dos automobilismos. Então, da mesma forma que estamos trazendo pilotos dos Estados Unidos, como foi o caso da vinda do Daniel Suárez para competir em uma etapa em 2024, em contrapartida batalhamos e proporcionamos a ida de talentos brasileiros”, destacou Thiago Marques.

O calendário 2025 da NASCAR Brasil terá nove etapas, com início em 23 de março em Campo Grande (MS).

Programação nos Estados Unidos

06/02 - Treinos

07/02 - Pro Late (60 voltas)

Super Late (60 voltas)

08/02 - Pro Late (50 voltas)

Super Late (50 voltas)

09/02 - Pro Late (35 voltas)

Super Late (35 voltas)

10/02 - Pro Late (35 voltas)

11/02 - Super Late (200 voltas)

12/02 - Pro Late (100 voltas)

Super Late (35 voltas)

13/02 - Pro Late (35 voltas)

Super Late (100 voltas)

14/02 - Craftsman Truck Series – 21h30

15/02 - Xfinity Series – 19 horas

16/02 – NASCAR Cup Series - DAYTONA 500 – 16h30

(Todos os horários estão no Horário de Brasília)

Confira os locais e datas da NASCAR Brasil Series 2025:

Etapa 1 – 22 e 23 de Março – Campo Grande (MS)

Etapa 2 – 12 e 13 de Abril – Londrina (PR)

Etapa 3 – 17 e 18 de Maio – Interlagos / São Paulo (SP)

Etapa 4 – 14 e 15 de Junho – Rio Grande do Sul

Etapa 5 – 12 e 13 de Julho – Cascavel (PR)

Etapa 6 – 23 e 24 de Agosto – A confirmar

Etapa 7 – 20 e 21 de Setembro – Curvelo (MG)

Etapa 8 – 01 e 02 de Novembro – Velocitta (SP)

Etapa 9 – 06 e 07 de Dezembro – Interlagos (SP)

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

