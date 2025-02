A equipe MX Vogel anunciou neste final de semana a presença de Gabriel Casagrande no comando do Ford #83. O paranaense de Francisco Beltrão é uma das grandes apostas da equipe na busca por títulos na NASCAR Brasil em 2025.

Casagrande é atual dono dos títulos dos campeonatos Overall e Special Edition da NASCAR Brasil, na principal categoria da modalidade. Em 2023, ano de sua estreia na NASCAR, Casagrande também conquistou o título do Special Edition, na categoria PROAM.

Mauro Vogel, responsável pela engenharia e desenvolvimento da MX Vogel, avaliou a chegada de Gabriel à equipe:

"Muito importante contarmos com o Gabriel, que tem um currículo invejável. Vamos juntos para mais uma temporada no novo projeto da NASCAR Brasil em busca de bons resultados. Acredito que nosso entrosamento será muito importante nesse novo desafio".

O próprio piloto também se mostrou entusiasmado com o anúncio:

"Estou muito feliz por estar anunciando a participação, em mais uma temporada da NASCAR Brasil com a equipe MX Vogel, trabalhando com profissionais que conheço e confio muito. A expectativa é grande para iniciar essa temporada tão importante para categoria e vamos buscar mais um título se Deus quiser", declarou.

O piloto, que no próximo dia 20 completa 30 anos, começou sua carreira no kart em 2008, conquistando inúmeros títulos. Em 2012 foi para a Fórmula Renault, na Europa. Em 2013, voltou ao Brasil e ingressou na Stock Car, onde conquistou títulos do Brasileiro de Turismo (atual Stock Series) 2013 e na Stock Car Pro Series é o atual tricampeão da categoria.

Eduardo Serratto, gestor da MX Vogel, também comentou o assunto: "Muito orgulho em poder trazer um piloto como Casagrande para nossa equipe. Na minha opinião particular, Gabriel é hoje o melhor piloto do Brasil em atividade".

