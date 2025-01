NASCAR Brasil: Gui Backes será piloto da MX Vogel em 2025

Gui Backes será piloto da MX Vogel na temporada 2025 da NASCAR Brasil Series. Já parte do elenco há dois anos, o jovem catarinense mantém o comando do Ford #28 com equipe chefiada por Eduardo Serratto. O anúncio foi veiculado nesta sexta-feira (17).

Detentor do título Overall e Special Edition de 2023 e vice-campeão do Special Edition, além de terceiro colocado no Brasileiro e Overall 2024, subiu ao pódio por mais de 12 vezes e computou duas vitórias e quatro poles.

Eduardo Serratto, gestor da MX Vogel, está feliz com a presença de Backes na equipe: “Já trabalhei com o Gui Backes no ano passado, mostrou resultados surpreendentes como a sensacional vitória na geral, no oval, na última corrida da etapa de Curvelo/MG. Ele é uma grande promessa para o automobilismo brasileiro".

"Então, pessoalmente é gratificante e também para a equipe de poder fazer parte da história da evolução desse um jovem piloto tão talentoso”.

“Nesse novo formato da NASCAR Brasil Series 2025 tenho certeza que faremos um trabalho de evolução muito grande, porque temos mais ferramentas de acerto e temos a chance de desenvolver no estilo [que] Gui irá guiar e isso nos traz uma expectativa maior ainda, porque uniremos a capacidade técnica do piloto com a da equipe MX Vogel [e isso] garantirá bons resultados”, completou Serratto.

“Muito ansioso para essa jornada, terceiro ano na NASCAR e com essa equipe incrível! Espero poder dar o melhor resultado possível para que a equipe fique no topo da tabela", disse Gui Backes.

'Vai ser mais um ano de aprendizado, mas [estou] otimista em um ano com mais conquistas ainda, não vejo a hora de estar novamente fazendo o que amo com os melhores engenheiros, mecânicos e companheiros. Vamos com tudo nessa temporada”, conclui

O calendário 2025 da NASCAR Brasil terá nove etapas, com início em 23 de março em Campo Grande (MS) e etapa final em sete de dezembro na capital paulista.

Confira o calendário da temporada 2025:

Etapa 1 – 22 e 23 de Março – Campo Grande (MS)

Etapa 2 – 12 e 13 de Abril – Londrina (PR)

Etapa 3 – 17 e 18 de Maio – Interlagos / São Paulo (SP)

Etapa 4 – 14 e 15 de Junho – Rio Grande do Sul

Etapa 5 – 12 e 13 de Julho – Cascavel (PR)

Etapa 6 – 23 e 24 de Agosto – A confirmar

Etapa 7 – 20 e 21 de Setembro – Curvelo (MG) #OvalTrack

Etapa 8 – 01 e 02 de Novembro – Velocitta (SP)

Etapa 9 – 06 e 07 de Dezembro – Interlagos (SP)

Hamilton X Leclerc, Bortoleto X Hulk, Piastri X Norris e cia: quem vence DUELOS INTERNOS da F1 2025?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!