Jorge Martelli segue para quinta temporada na NASCAR Brasil

Neste final de semana, o catarinense Jorge Martelli dará largada à sua quinta temporada nos carros da NASCAR Brasil. A primeira etapa da competição em 2024 é disputada neste final de semana em Campo Grande (MS).

Com 16 anos de carreira no automobilismo, Martelli tem um histórico exitoso dentro da categoria. Foi o Rookie do ano em 2016, vice-campeão no mesmo ano e campeão pela classe GP em 2017, com a parceiro Kau Machado. Quando voltou em 2022, dividindo o volante com Rodrigo Sperafico, na classe PRO, ficou em segundo lugar na Special Edition, oitavo lugar no Campeonato Brasil e finalizou em quarto na Overall. No ano passado, em sua primeira participação solo, pela classe PROAM, conquistou o sexto lugar na tabela Brasil e na Overall e terminou em oitavo na Special Edition.

Em 2024, o catarinense está focado em conquistar bons resultados. “Tenho consciência do desafio que teremos nesta temporada. Me preparei bem, estudei cada pista, defini algumas estratégias com minha equipe e espero colher excelentes resultados para este ano”, revela o piloto domiciliado em Tapurã (MT).

Com seu carro #87, Martelli mantém os mesmos esquemas de cores na pintura do bólido GM Camaro, com conjunto branco, azul, vermelho e amarelo.

“São tons que me acompanham muitos anos nos meus carros de corrida, com um desenho para que o público marque bem o #87 por onde estivermos correndo”, apontou o catarinense.

