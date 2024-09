NASCAR Brasil: Saiba como está o campeonato Overall

Restam apenas duas etapas para o término da temporada 2024 da NASCAR Brasil. O penúltimo dos eventos decisivos será no Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), entre os dias 11 e 13 de outubro e a final será no Circuito dos Cristais em Curvelo (MG) com a inauguração da pista oval entre 9 a 11 de novembro. Os desafios, com quatro corridas ao todo, prometem disputas emocionantes e apontará os campeões do Campeonato Brasil e da Special Edition.

Mas os pilotos buscarão os seus melhores desempenhos para terminar bem a temporada e um dos focos é o Overall, classificação que envolve todas as etapas do campeonato, contando as seis etapas do Campeonato Brasil (12 corridas) e a Special Edition (seis corridas).

A dupla Gabriel Casagrande / Alex Seid encabeça a classificação do Overall com 262 pontos acumulados e Léo Reis (#32) é segundo colocado, com 217. Em terceiro, Vitor Genz (#46), está com 206. Na sequência, estão Cayan Chianca (#4), 159 pontos, Rafa Dias (#20) e Lucas Mendes (#27) empatados em 155 pontos, que travarão um duelo em busca do troféu de vice-campeões.

Por sua vez, a classe Challenge tende a ser a mais disputada. Victor Andrade #22 lidera o ranking com 221 pontos, mas não está tranquilo. O piloto do carro #87, Jorge Martelli, está em segundo, soma 211 pontos e garante que lutará pelo título. Logo ali, os pilotos Gui Backes (#28), 189 pontos, Fe Tozzo (#57), 175 pontos, e Luís Trombini (#63), 144 pontos, defenderão o lugar mais alto no pódio da etapa e o vice-campeonato.

Classificação Overall, após a sexta etapa (13 corridas) com descarte:

1) #83 Gabriel Casagrande / Alex Seid, 262 pontos

2) #32 Léo Reis, 217

3) #46 Vitor Genz, 206

4) #4 Cayan Chianca, 159

5) #20 Rafa Dias, 155

6) #27 Lucas Mendes, 155

7) #2 Léo Torres, 130

8) #20 Lourenço Beirão, 124

9) #27 Sérgio Ramalho, 123

10) #13 Witold Ramasauskas, 122

11) #88/99 Luan Lopes, 113

12) #77 Valdeno Brito / Dorivaldo Gondra Jr, 69

13) #88/99 Beto Monteiro, 62

14) #16 Antonio Junqueira, 57

15) #20 Jeff Giassi, 42

16) #12 Edson Reis , 32

17) #32 Thiago Lopes, 30

18) #46 Arthur Scherer, 28

Categoria Challenge

1) #22 Victor Andrade, 221 pontos

2) #87 Jorge Martelli, 211

3) #28 Gui Backes, 189

4) #57 Fe Tozzo, 175

5) #63 Luís Trombini, 144

6) #56 Gabryel Romano, 141

7) #2 Nick Monteiro, 126

8) #78 Léo Yoshii, 125

9) #39 Marcel Jorand, 94

10) #63/72 Giovani Girotto, 89

11) #57 Julio Campos , 72

12) #12 Edson Reis, 54

13) #24 Brendon Zonta / Alexandre Kauê, 51

14) #87 Rodrigo Sperafico, 42

15) #39 Beto Monteiro, 37

16) #63 Zezinho Muggiati, 29

17) #1 MC Gui, 28

18) #8 Dorivaldo Gondra Jr, 28

19) #44 Antonio Carvalho, 25

20) #78 Leandro Totti, 24

21) #14 Thiago Lopes, 22

22) #37 Luís Debes, 16

23) #81 Rafael Seibel , 15

24) #72 Felipe Malinowski, 10

