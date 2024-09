O Campeonato Brasileiro 2024 da NASCAR Brasil chega ao final, no próximo dia 13 de outubro, em clima de “tudo pode virar”. Valendo como sexta e última etapa da competição, a corrida no Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), denominada Match Point, coloca em jogo 75 pontos. Pontuação suficiente para embaralhar todo cenário da atual liderança da competição.

Até agora, a Unnika Racing Team faz uma dobradinha na liderança do campeonato nacional. O atual líder, Léo Reis, com o Ford #32, encabeça a classificação com 187 pontos. Em segundo lugar, com 181 pontos, está a dupla da mesma escuderia, formada por Gabriel Casagrande e Alex Seid, que dividem a pilotagem do Chevrolet #83. E, somente três pontos atrás vêm o piloto Vitor Genz (em terceiro), da equipe Singus Competition, com seu Ford #46.

“Chegar à última etapa na liderança é o melhor cenário. Porém sabemos que com 75 pontos em disputa e poucos pontos de vantagem em relação aos concorrentes, não temos muita margem para administrar”, observou Léo Reis. “A estratégia é trabalhar forte para encontrar o melhor acerto possível durante os treinos, para lutar pela pole e vitória na primeira corrida. E só então administrar, na prova 2, a vantagem”, antecipou o piloto paulistano do carro #32.

E se nem o líder está tranquilo, o que dizer dos segundo e terceiro colocados, que têm só três pontos de diferença entre si? O piloto Alex Seid foi objetivo ao revelar a estratégia para a corrida gaúcha.

“Precisamos marcar o Léo Reis e o Vitor Genz e tentar chegar à frente deles. A pontuação está muito próxima, então qualquer posição vai contar muito”, disse o Seid. “Vamos cuidar bem do carro nos treinos para termos condição de brigar pela pole e pelas corridas”, completou Casagrande, que divide com Seid a pilotagem do Chevrolet #83.

O terceiro colocado tem a seu favor a torcida gaúcha, na arquibancada do autódromo. Natural de Porto Alegre, Vitor Genz corre em casa e pretende repetir o resultado do ano anterior, em que conquistou o primeiro lugar no pódio da NASCAR.

“Terá uma torcida gigantesca lá, o que me deixa feliz e animado para buscar um bom resultado. Os três carros estão praticamente empatados na liderança do campeonato, considerando que tem nove pontos de diferença até agora e com 75 pontos em jogo. Realmente tudo pode acontecer”, lembrou o piloto gaúcho.

As atividades da última etapa do Campeonato Brasileiro começam na sexta-feira, dia 11 de outubro, com um treino extra. O treino classificatório para formação do grid de largada será no sábado, 12, e as duas corridas finais serão realizadas no domingo, 13. Cada corrida terá 25 minutos de duração, mais uma volta. Os 75 pontos em jogo, na "Match Point", serão 25 pontos para o treino classificatório; 25 pontos para a corrida 1; e 25 pontos na corrida final. Qualquer um dos 32 pilotos quer somar o maior número de pontos para fechar bem a edição. A competição terá transmissão ao vivo no BandSports e Youtube.

Vale lembrar que a corrida no Autódromo de Tarumã finaliza o Campeonato Brasileiro, mas a NASCAR Brasil ainda tem mais três corridas agendadas para os dias 16 e 17 de novembro, em Curvelo (MG), que definirá o campeão 2024 da Special Edition – campeonato do calendário da NASCAR Brasil Series com duas etapas especiais, uma em Interlagos (SP), que foi disputada em agosto, e outra na inauguração do primeiro circuito oval do Brasil. E os pilotos que mais pontuarem ao longo do ano, tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Special Edition, disputarão o título do Overall 2024, onde os pontos das oito etapas são somados (seis do Campeonato Brasileiro e duas do Special Edition).

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; assista

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!