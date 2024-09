Edson Reis, titular do carro #12 na NASCAR Brasil, teve Léo Torres como parceiro na disputa das #100 Milhas, que teve início neste final de semana – de 31 de agosto a 1º de setembro – no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR). Dividindo a pilotagem do Ford, a dupla curitibana conseguiu finalizar a prova inédita no Brasil e, de quebra, conquistou pódio na categoria, chegando à 2ª posição entre os carros da Challenge e em 3º lugar na disputa geral.

Pela primeira vez em sua história, a NASCAR Brasil, que adota regularmente o estilo sprint, encarou as curvas de alta velocidade do autódromo de Cascavel, com parâmetros diferenciados em prova de longa duração, na realização da etapa #100miles.

“Foi uma corrida difícil imprimimos um ritmo legal. Consegui trazer o carro para uma posição um pouco melhor do que a que largamos, para o Léo ir para cima de todo mundo. E ele não decepcionou! Passou um, passou dois, foi passando todo mundo e terminamos na 2ª posição. Estamos de alma lavada”, contou Edson Reis, que é patrocinado pela Maxon Oil.

“Achei que a prova ia ser mais tranquila, mas o pessoal estava animado. Tivemos uns contratempos nos treinos, então largamos mais para trás. O Edson fez uma excelente corrida, guardou os três acionamentos de NASCAR Boost para mim, e essa foi nossa estratégia. Eu tinha três NASCAR Boost para subir o pelotão. Desviei das batidas e ficamos em segundo lugar”, relatou Léo Torres, que assumiu o carro no segundo estágio da competição. “É a primeira vez que o Edson migrou da Challenge para correr entre os pilotos da NASCAR Brasil e já ficou em 2º lugar. Foi muito legal”, comemorou.

O próximo compromisso da NASCAR Brasil será em 13 de outubro com a disputa da Match Point, que será a sétima do calendário, no Autódromo Internacional de Tarumã (RS).

Veja como foi