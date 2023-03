Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana foi anunciado que o cantor MC Gui será um dos pilotos da NASCAR Brasil Sprint Race para toda a temporada 2023. O jovem de 24 anos só não compete em Goiânia, no fim de semana inaugural do campeonato, por se recuperar de uma cirurgia.

A novidade pegou de surpresa boa parte dos fãs do artista, além dos fãs de automobilismo, mas isso não pode ser mais encarado como algo anormal. Nos últimos anos, figuras conhecidas e bem-sucedidas nas artes se aventuraram – e ainda se aventuram – no esporte a motor. O Motorsport.com selecionou alguns deles:

MC Gui

MC Gui Photo by: Luciano Santos

O cantor anunciou que estará na temporada completa da NASCAR Brasil Sprint race a partir da etapa de Interlagos, no dia 30 de abril, tendo experiência anterior no kartismo amador. Seu pai foi piloto de arrancadas e Gui estará em seu primeiro campeonato profissional;

Caio Castro

Caio Castro Photo by: Rodrigo Ruiz

Sempre dividindo as telas com as pistas, o ator Global competia no kart até fazer duas temporadas na Porsche Cup Brasil, com duas vitórias. Em 2023, ele se aventura na Copa Truck.

Frankie Muniz

Frankie Muniz Photo by: Athelo Group

O ator que ganhou notoriedade internacional ao estrelar a série Malcolm in the middle e o filme O Agente Teen, compete agora em tempo integral na ARCA, categoria ligada à NASCAR nos Estados Unidos.

Patrick Dempsey

Patrick Dempsey, Dempsey Proton Competition Photo by: ACO

O ator que nos últimos anos se destacou na série Grey’s Anatomy, levou a sério o que para muitos seria apenas um hobby, a ponto de conseguir um segundo lugar nas 24 Horas de Le Mans na classe Am, além de ter a própria equipe em competições de Endurance.

Walter Salles

Um dos cineastas brasileiros mais bem-sucedidos do mundo, que esteve por trás de filmes como Central do Brasil e Diários de Motocicleta, se aventurou em categorias como a antiga GT3 Brasil e no GT3 Europeu.

Rick Bonadio

Eric Granado, Pipe Bartz, Fabinho da Hornet e Rick Bonadio Photo by: Divulgacao

Produtor que lançou bandas como Mamonas Assassinas, Charlie Brown Jr., entre dezenas de álbuns de sucesso, é um grande fã da velocidade, sendo visto pilotando na Endurance Brasil desde o ano passado.

