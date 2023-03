Carregar reprodutor de áudio

Neste domingo aconteceu a primeira etapa da NASCAR Brasil Sprint Race, em Goiânia. Alex Seid participou da primeira prova da história da categoria em associação com a NASCAR e fez bonito escalando oito posições, fechando a corrida 1 em oitavo lugar geral e quinto na classe Pro.

Beto Monteiro que largou em 11º lugar também fez boa prova de recuperação e recebeu a bandeira quadriculada em 4º geral e na Pro.

Partindo do 16º lugar do grid, Alex Seid fez uma primeira volta espetacular e avançou cinco posições. No segundo giro o safety car foi acionado após escapada de pista de um concorrente.

Na abertura da terceira volta Alex Seid novamente atacou seus concorrentes e avançou para o nono lugar, uma escalada de sete posições. Na sequência o piloto do carro #88 passou a pressionar seus concorrentes e avançou para o oitavo lugar.

Faltando apenas dois minutos para o fim Seid fez uma ótima ultrapassagem sobre Guga Lima e assumiu o sétimo lugar. Na última volta o campeão de 2020 na classe Pro-Am cruzou a linha de chegada na oitava colocação, uma escalada de 8 posições na corrida.

Na segunda prova Beto Monteiro assumiu o carro #88, partindo do 11º lugar do grid o pernambucano fez uma excelente largada e na abertura da segunda volta já aparecia em oitavo.

Monteiro vinha em uma prova agressiva e dois giros depois já era o quinto colocado, superando Vitor Genz e Lourenço Beirão. Na sequência o piloto levou o troco de Genz e era o sexto, na nona volta o safety car foi acionado após acidente de um concorrente.

Na relargada Beto Monteiro avançou para o quarto lugar em uma disputa frenética com Rafael Reis e Rafa Seibel. Posição em que recebeu a bandeira quadriculada.

O próximo compromisso de Alex Seid e Beto Monteiro pela NASCAR Sprint Race Brasil acontece no dia 30 de abril, em Interlagos.

Ontem tivemos um problema de comunicação no quali que me fez largar de P16. Hoje tudo começou muito bem, fiz minha melhor largada na categoria ganhando seis posições ao todo. Consegui recuperar bem, finalizando em P8 no final. Foi uma corrida dura, com muitos toques, estar ali no meio do pelotão é super complicado por conta disso. Mas, consegui recuperar bem e agora é torcer para o Beto conquistar um bom resultado na corrida dele."

Alex Seid

"Foi muito bom! Nas primeiras voltas jogaram lama no meu para-brisas e não conseguia enxergar direito. Foi uma corrida muito boa, muito divertida! O carro estava competitivo e todos os pilotos jogaram limpo, com toques de corrida e nada além disso. Feliz pelo resultado do Alex, que fez uma prova bem consciente aqui. Próxima etapa é em Interlagos, vamos trabalhar em ajudar o Alex para ser ainda mais rápido para brigarmos pelo campeonato."

Beto Monteiro

