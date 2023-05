NASCAR Brasil fará etapa noturna em Londrina; relembre vencedores

A NASCAR Brasil Sprint Race terá seu próximo desafio em Londrina, com a realização da nona edição da Corrida Noturna. A cidade localizada no norte paranaense receberá as máquinas do campeonato para a terceira etapa da temporada 2023, nos dias 2 e 3 de junho, no Autódromo Internacional Ayrton Senna. A programação contará também com a Copa Truck.

A novidade, desta vez, é a de que os pilotos utilizarão o circuito longo da pista inaugurada em 1992, são 3.146 metros de extensão, com 12 curvas e sentido anti-horário. O autódromo de Londrina marca pela proximidade dos muros da pista. Seu traçado é composto por duas grandes retas, interligadas por sequências de curvas de alta e de baixa velocidade. Por estas características, ele sempre proporciona grandes disputas por posições.

Uma das principais categorias do automobilismo brasileiro desembarca pela 12ª vez na cidade. A primeira foi em 2013, no circuito longo, com duas provas diurnas. O autódromo abrigou uma das inovações da categoria, com a realização da primeira prova noturna, em 2014, quando passou a utilizar o circuito curto da pista (3.055 metros de extensão), com 12 curvas e sentido anti-horário. A pista só ficou de fora quando a competição estreou no calendário automobilístico da categoria em 2012.

Histórico em Londrina

Na temporada passada, Londrina recebeu a prova noturna no dia 9 de julho e a etapa final no dia 11 de dezembro. O autódromo já recebeu 25 corridas da competição. O primeiro vencedor pela Sprint Race em Londrina foi Gustavo Martins, ele venceu as duas corridas diurnas no circuito em 2013.

Em 2014, os primeiros vencedores da Corrida Noturna da competição lá realizada foram Higor Hoffmann (PRO) e Adriano Amaral (GP); em 2015, Berlanda Jr. (PRO) e Fabio Brecailo (GP); de 2016, Luca Milani (PRO) e Cassio Cortes (GP); em 2017, João Rosate (PRO) e Jorge Martelli (GP); em 2018, Diego Ramos (PRO) e Luciano Zangirolami (GP). Na etapa de abertura da temporada 2019 com corridas diurnas foram: na primeira, João Rosate (PRO) e Cassio Cortes (GP) e na segunda corrida, Vinicius Kwong (PRO) e Luciano Zangirolami (GP).

Os vencedores de 2021 foram: Paulo Salustiano (PRO), Rafael Dias, na PROAM, e Marcus Índio, na AM, na corrida 1 (diurna). Júlio Campos (PRO) foi o melhor na corrida noturna, na PROAM, o melhor foi Pedro Costa, enquanto Marcus Índio venceu na AM.

Em 2020, a pista londrinense foi palco da estreia dos carros em formato GT e recebeu a etapa decisiva da Special Edition, no dia 1º de novembro, com a realização de três provas diurnas. Quem venceu a primeira corrida foi Thiago Camilo (PRO); Weldes Campos (PROAM) e Raphael Teixeira (AM) e, na segunda corrida, Gerson Campos (PRO), Weldes Campos (PROAM) e Vinny Azevedo (AM); na terceira corrida Ricardo Sperafico (PROAM), Sérgio Ramalho (PRO) e Diego Nunes (AM).

Os três pilotos que conseguiram repetir vitórias em Londrina, sendo três cada um, foram Cassio Cortes em 2016 (noturna), 2018 e 2019; João Rosate com duas em 2017 e uma em 2019 e Weldes Campos, duas vitórias em 2020. Já na lista dos que computaram duas vitórias são Kau Machado, 2014 e 2017; Fábio Brecailo venceu as duas corridas pela GP, em 2015; Diego Ramos duas corridas, em 2018; e Luciano Zangirolami, em 2018 e 2019.

Em 2022, na quinta etapa, Arthur Gama venceu a corrida 1 (diurna) na geral e na PROAM, Sérgio Ramalho, na PRO, e Léo Yoshii, na AM, venceram em suas respectivas classes. Já os grandes os grandes vencedores da #NightChallenge foram: Arthur Gama (GTSR#09), pela classe PROAM, Thiago Camilo (GTSR#21), pela PRO e Léo Yoshii (GTSR#78) na AM.

Na nona e última etapa de 2022 (Match Point), Dudu Trindade (PROAM), Léo Yoshii (AM) e Léo Torres (PRO), faturaram as duas corridas nos lugares mais alto dos pódios em suas categorias.

Outros pilotos que também comemoraram vitória no circuito, além dos já citados, foram Flávio Lisboa, Gaetano di Mauro, Raphael Campos e Carlos Souza.

Confira as etapas já realizadas em Londrina:

2013 – Diurna – 09/06 – (etapa 3) – duas corridas

2014 – 1ª noturna – 20/09 (etapa 6) – duas corridas

2015 – 2ª noturna – 23/05 (etapa 3) – duas corridas

2016 – 3ª noturna – 18/09 (etapa 6) - duas corridas

2017 – 4ª noturna – 28/10 (etapa 7) - duas corridas

2018 – 5ª noturna – 21/07 (etapa 4) - duas corridas

2019 – Diurna – 24/03 (etapa 1) - duas corridas

2019 – 6ª noturna – 07/09 (etapa 5) - duas corridas

2020 – Diurna – Special Edition – 1º/11 (segunda etapa do torneio, decisão do título) – três corridas

2021 – 7ª noturna – 31/10 (etapa 8, sendo a etapa 5 do campeonato Brasil) - duas corridas

2022 – 8ª noturna – 09/07 (etapa 5, sendo a quarta do campeonato Brasil) - duas corridas

2022 – Diurna – 11/12 (etapa 9, Grande Final) - duas corridas.

2023 – 9ª noturna – 03/08 (etapa 3) - duas corridas

3ª etapa NASCAR Brasil 2023

Data: 02 e 03 de junho

Nome Oficial: Autódromo Ayrton Senna

Localização: Av. Henrique Mansano, 777, Jardim Alpes I - Londrina - PR

Extensão: 3.145 metros

Curvas: 12

Sentido: anti-horário

