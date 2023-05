Domingo, 30 de abril, fim de tarde em Interlagos. Carlos Col, um dos principais comandantes dos eventos ocorridos daquele fim de semana caminha pelo paddock do autódromo, como sempre, sendo constantemente interrompido por alguém com algum recado importante, algum agradecimento ou o rádio que o chamava para definir algo que ainda estava acontecendo, mesmo com as atividades de pista apenas servindo para as voltas rápidas proporcionadas pelos patrocinadores da Copa Truck e NASCAR Brasil, categorias que estão sob o ‘guarda-chuva’ do mítico dirigente que teve um papel de grande relevância na Stock Car.

O trabalho daquele dia já na reta final também trazia um sorriso fácil, especialmente quando perguntado como foi o fim de semana. Esta, inclusive, foi a primeira pergunta que a equipe do Motorsport.com fez a Col, mostrando grande satisfação que foi se transformando em emoção, palavra após palavra, especialmente na constatação de um público recorde em Interlagos desde o início da pandemia.

“É o resultado de uma construção que vem de um certo tempo, de tijolinho em tijolinho”, disse Col, de 68 anos de idade. “Temos duas categorias com grande potencial, a Copa Truck que é muito popular e a NASCAR Brasil que está nascendo agora, mas já está muito bem. Realmente tivemos um evento de casa cheia, os indícios são de que batemos os recordes de público em Interlagos no pós pandemia, exceto a F1, e, mais do que isso, muitas pessoas felizes, todos contentes com o evento, se divertindo, passando uma energia positiva para nós e isso nos deixa bastante contente.”

Carlos Col (à direita), com representantes de montadora em Interlagos Photo by: Duda Bairros

Col trabalha em conjunto com Thiago Marques, ex-piloto e que é o representante da NASCAR Brasil. A maior categoria do esporte a motor dos Estados Unidos traz a sua influência há muito tempo no automobilismo brasileiro, com o próprio Col levando a ideia da visitação aos boxes pelo público após ver a medida sendo um sucesso nos EUA. Esta ação foi um dos acertos do fim de semana, segundo ele.

“Hoje tivemos desfile de quase 300 motos na pista, vários Camaros, aqueles caminhões especiais desfilando, o show aéreo de acrobacias, todo um conjunto de coisas afim de proporcionar um domingo feliz para as famílias, com entretenimento e de muita ação o dia inteiro, sempre está acontecendo alguma coisa, todos animados e torcendo.”

“A visitação aos boxes estava lotada, os pilotos são muito acessíveis, nós induzimos toda organização a estarem sempre acessíveis, então é uma harmonia muito bacana. Eu comentava agora a pouco que eu estava com vários presidentes de companhias e, de repente, próximo ao pódio, eu consegui reunir todos eles. Fiz selfie, todos felizes, todos conversando uns com os outros, embora sendo grandes concorrentes no mercado. Essa integração toda é que me deixou satisfeito neste evento.”

Show de acrobacias aéreas em Interlagos Photo by: Duda Bairros

Mas nem tudo é perfeito, mesmo não estando nos olhares do público mais atento. Quanto a isso, Col promete que tanto ele como sua equipe, ficarão atentos.

“Tudo sempre pode ser melhorado. Muitas vezes enxergamos falhas que talvez a maioria das pessoas não enxergam, mas sabemos onde temos que melhorar, que corrigir, onde tem coisas que não funcionaram bem e reforçar as que funcionaram bem. Mas o principal foi atingido, que é manter isso, sempre entregar um bom entretenimento para todas as famílias que vêm ao autódromo e fazê-las sair com um sorriso no rosto, como eu vi hoje”, completou.

Veja como foi a corrida 2 da etapa de Interlagos da NASCAR Brasil Sprint Race

