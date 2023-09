NASCAR Brasil inicia programação em 08 de setembro no Velocitta

Mogi Guaçu viverá uma experiência inesquecível com a grande final do Special Edition e sexta etapa da NASCAR Brasil Sprint Race 2023, no sábado e domingo, dias 09 e 10 de setembro. O Autódromo Velocitta vai tremer com o ronco dos 22 motores possantes da competição.

O espetáculo começa na sexta-feira, 08, com um treino extra às 12h50 e, na parte da tarde, todos os pilotos entrarão na pista para a primeira sessão de treino oficial, às 15h40.

No sábado acontece o segundo treino oficial, às 9h15, máximo de 18 voltas cada, e o treino que define a ordem de largada de uma das principais categorias automobilísticas do país está marcado para iniciar às 11h30, com duas voltas rápidas isoladas para cada carro.

As três corridas programadas terão as suas largadas no sábado, a partir das 14h50, e no domingo, às 9h40 e a grande final do torneio Special Edition, às 13h10.

O Special Edition, que corre simultâneo ao campeonato principal da categoria, tem formato e regras diferenciados. Cada etapa segue um estilo exclusivo, com um único treino classificatório, que definirá o grid das duas primeiras corridas e a soma de resultados destas provas consolida a ordem de largada da corrida final.

Nessas etapas especiais, cada carro poderá ser pilotado um ou dois pilotos inscritos e, no final de cada evento, estes pontuam e se classificam em suas respectivas classes (PRO, AM e PROAM).

TRANSMISSÕES

A BandSports exibirá todas as emoções da NASCAR Brasil, que transmitirá, ao vivo, a última corrida da etapa do Velocitta junto com os momentos da Corrida 1 e 2 do fim de semana. As corridas também terão transmissão ao vivo via streaming oficial no Youtube, nos canais da @NASCARBrasil, @MotorsportBrasil, @highspeedtvbr e @parcfermetv2022 (Itália). Além disso, haverá cobertura dos bastidores nas plataformas digitais da competição.

A NASCAR Brasil Sprint Race conta com apoio da Pirelli, Frum e fornecedores oficiais Militec1, Embreagex, Nano4you, Tecpads, Sparco, Real Radiadores, Zanoello e Graxa.

Programação NASCAR Brasil | Special Edition | Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Sexta-feira, 08 de setembro

15h40 às 16h20 – Treino oficial 1 (máximo 18 voltas)

Sábado, 09 de setembro

09h15 – Treino oficial 2 (máximo 18 voltas)

11h30 – Treino classificatório (02 voltas rápidas por carro)

15h50 – CORRIDA 1 (20 minutos e mais uma volta)

Domingo, 10 de setembro

09h40 – CORRIDA 2 (20 minutos e mais uma volta)

13h20 – CORRIDA 3 (23 minutos e mais uma volta)

