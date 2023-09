NASCAR Brasil em plena profusão de experientes e novatos

Em meio a esse palco de velocidade em ebulição, a diversidade está em alta na NASCAR Brasil. Desde sempre a pluralidade foi a tangente que enaltece o seu elenco, acolhe pilotos de diversas origens, de Norte a Sul do Brasil, estrangeiros, com vasta experiência, aqueles com alguma bagagem e novatos. E a competição acrescentou um brilho extra nesse desenho de antecipação do futuro.

Para a etapa no Autódromo Velocitta, na decisão do Special Edition, por um lado vemos renomes mundiais confirmados como Paul Tracy e Valdeno Brito; por outro um novo integrante fará parte dessa mistura. Trata-se de Luís Trombini.

Vindo do kart, Luís Trombini (18 anos) estará ao volante do Mustang #63, na divisão Proam, para as etapas do Velocitta e Tarumã.

“Comecei a andar de kart com sete anos, participei de diversos campeonatos nacionais e até internacionais, dos quais detenho alguns títulos importantes para minha carreira”, declara o curitibano que já fez testes nos carros da Sprint Race e da Stock Series.

“O campeonato da NASCAR Brasil é um dos mais importantes do nosso país, representa uma categoria mundial, conhecida pela maioria. Estou muito feliz em anunciar minha participação. Estamos treinando e focados para todas as corridas”, enfatiza o piloto que levará as cores da Trombini, Philco e Grupo Lelac.

“Como é legal a NASCAR Brasil que dá essa possibilidade de ter essa mescla de pilotos super profissionais, com currículos gigantescos no automobilismo mundial como Paul Tracy e Valdeno Brito, ao mesmo tempo disputando grid e sendo referências para pilotos novos que estão começando a carreira”, destaca Thiago Marques, responsável pela NASCAR Brasil.

TRANSMISSÕES

A BandSports exibe todas as emoções da NASCAR Brasil em suas transmissões, ao vivo, da última prova de cada etapa, junto com os momentos da Corrida 1 do fim de semana. As etapas também têm transmissão ao vivo, via streaming, no Youtube, nos canais oficiais da @NASCARBrasil, @MotorsportBrasil, @highspeedtvbr e @parcfermetv2022 (Itália). Além disso, há cobertura dos bastidores nas plataformas digitais da competição.

O calendário da NASCAR Brasil está dividido em duas séries e oito etapas: o campeonato nacional, com seis etapas e duas corridas cada (duas em Interlagos, Goiânia, Londrina, Cascavel e Tarumã), e o “Special Edition”, sendo duas etapas (Goiânia e Velocitta), com três corridas cada. Nesta edição serão quatro títulos distintos da NASCAR Brasil: Brasil, Special Edition, Overall e Rookie Of The Year, nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

A NASCAR Brasil Sprint Race conta com apoio da Pirelli, Frum e fornecedores oficiais Militec1, Embreagex, Nano4you, Tecpads, Sparco, Real Radiadores, Zanoello e Graxa.

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #245 - Novidades sobre Massa-2008 e Drugo na Sauber: Brasil nos holofotes! Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music