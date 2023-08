Valdeno Brito é mais um nome de peso que confirma presença e irá compor o elenco do grid da final da Special Edition da NASCAR Brasil Sprint Race, equivalente à sexta etapa da competição e que largará no dia 10 de setembro, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, interior paulista.

O piloto paraibano, que atualmente reside nos Estados Unidos, é veterano na Stock Car, no qual atuou por 16 temporadas e foi o primeiro vencedor da Corrida do Milhão; tem passagens pela Copa Truck, TCR South America, e outras competições de GT no Brasil e na Europa.

Brito, que conhece bastante o paddock da NASCAR Brasil, desde quando seu filho disputou na categoria entre 2020 e 2021, vai correr o Special Edition na classe PROAM dividindo o carro #71, com Vinny Azevedo (Banpará).

“Já participei de uma das corridas de convidados em Interlagos e depois acompanhei o Nathan (Brito) em algumas etapas. Agora, estou muito feliz em voltar a correr. Eu acompanho a categoria há muito tempo e confesso que sou fã".

"É um campeonato sensacional, extremamente competitivo, com carros lindos e que todo mundo fala bem. Estou bem ansioso e espero realizar um bom trabalho” afirma o piloto que conta com patrocínio da RPM Coffee.

Valdeno quase realizou o sonho de competir na categoria, dividindo o carro com Nathan Brito. “A ideia era correr com ele. Eu já estava nessa de participar de uma temporada inteira do campeonato, mas a pandemia mudou nossos planos. Ainda espero ter a oportunidade de realizar isso. Agora voltando a correr na NASCAR, sempre pensando para o futuro, a vontade de pilotar ao lado do meu filho começou a reflorescer”, destaca.

Sobre a atual configuração dos carros da NASCAR Brasil, o paraibano confessa ter alguma noção. “Venho acompanhando todas as corridas e as notícias da categoria, sempre que posso. Quando andei, o volante era elétrico e o câmbio, manual. Ou seja, os carros evoluíram bastante e ficaram mais lindos, com as ‘bolhas’ do Camaro e do Mustang. Então podemos dizer que vai ter um pouco de novidade para mim”, aponta.

TRANSMISSÕES

A BandSports exibe todas as emoções da NASCAR Brasil em suas transmissões, ao vivo, da última prova de cada etapa, junto com os momentos da Corrida 1 do fim de semana. As etapas também têm transmissão ao vivo, via streaming, no Youtube, nos canais oficiais da @NASCARBrasil, @MotorsportBrasil, @highspeedtvbr e @parcfermetv2022 (Itália). Além disso, há cobertura dos bastidores nas plataformas digitais da competição.

O calendário da NASCAR Brasil está dividido em duas séries e oito etapas: o campeonato nacional, com seis etapas e duas corridas cada (duas em Interlagos, Goiânia, Londrina, Cascavel e Tarumã), e o “Special Edition”, sendo duas etapas (Goiânia e Velocitta), com três corridas cada. Nesta edição serão quatro títulos distintos da NASCAR Brasil: Brasil, Special Edition, Overall e Rookie Of The Year, nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #245 - Novidades sobre Massa-2008 e Drugo na Sauber: Brasil nos holofotes!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: