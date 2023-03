Carregar reprodutor de áudio

O final de semana dos irmãos Léo e Rafa Reis foi de grandes conquistas na abertura da NASCAR Brasil Sprint Race em Goiânia. Acelerando com o carro #32, Léo conquistou a pole position na geral e foi o segundo colocado da PROAM na corrida 1. Rafa largou no final do pelotão da prova 2 e fez várias ultrapassagens para conquistar a vitória na categoria PROAM.

“Largar em último é sempre complicado, com muitas confusões na largada. Eu consegui fugir de tudo isso, a largada foi muito boa e tive que usar bastante a cabeça durante a prova. Ainda é o começo do campeonato, então a prioridade é conquistar o máximo de pontos. Eu consegui ir para cima e depois que assumi a liderança o objetivo passou a ser manter a primeira colocação dentro da minha categoria. Estou bem feliz pela vitória e pela nossa liderança do campeonato”, disse Rafa.

Pole position na geral da divisão brasileira da NASCAR, Léo liderou boa parte da corrida 1 e lutou pela vitória até o final, chegando em segundo na categoria PROAM. Atual campeão da Copa HB20, Léo comemorou o bom resultado e projeta seguir disputando vitórias nas próximas etapas.

“Estou muito feliz pelo nosso desempenho e pela liderança do nosso carro no campeonato. No final da prova eu fiquei sem push pra tentar vitória, mas o saldo é bem positivo pela pole e porque brigamos na ponta desde o início da corrida. Tentamos a vitória até duas voltas do final e agora vamos seguir melhorando para buscar a vitória nas próximas”, diz Léo, que divide o carro com irmão.

A segunda etapa da Nascar Brasil está prevista para os dias 29 e 30 de abril em Interlagos.

