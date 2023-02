Carregar reprodutor de áudio

Segundo colocado do minitorneio Special Edition 2022 na classe PRO -- a mais competitiva entre as três disputadas na categoria --, campeão de 2017 e vice de 2016, o piloto Jorge Martelli integrará a NASCAR Brasil Sprint Race em 2023.

Em sua quarta temporada no campeonato, um dos mais disputados do País, ele não vê a hora de acelerar novamente. Desta vez, Jorge estará sozinho ao volante do carro #87. “Estou animado e espero que possamos ter muitas alegrias!”, afirmou.

“Meu objetivo é vencer o campeonato NASCAR Brasil 2023, mas sei que a jornada será desafiadora. A preparação é contínua para cada evento e tenho analisado as pistas, além de estudar estratégias de provas passadas”, diz o catarinense de Chapecó radicado em Tapurah (MT).

“Gostaria desde já de agradecer a minha família pelo apoio incondicional desde que comecei a correr. Eles são minha base. Espero retribuir seu apoio vencendo o campeonato”, completou Martelli. A primeira etapa de 2023 está marcada para 19 de março, no circuito de Goiânia (GO).

