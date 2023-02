Carregar reprodutor de áudio

Ele veio para ficar! Depois de correr duas etapas na fase final da temporada passada, o piloto de Porto Alegre (RS) Vitor Genz irá compor o grid da categoria PRO da NASCAR Brasil Sprint Race a bordo do carro 46.

A largada do calendário 2023 da categoria acontece no dia 19 de março, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). “No ano passado tive duas oportunidades de pilotar na categoria na equipe Militec Power Team. Juntos, conseguimos conquistar uma vitória em Tarumã e uma pole position em Londrina. Esses resultados mostram que podemos ser competitivos em 2023 e lutar pelo título”, garante o piloto gaúcho de Porto Alegre.

“É uma grande honra estar nesse grid que entrará para a história como a primeira temporada da NASCAR Brasil. Acompanho o trabalho do Thiago Marques há anos e vejo que a competitividade e confiabilidade, tanto dos carros como equipes de mecânicos, chegou a um patamar altíssimo. Ter o intercâmbio de informações entre a NASCAR americana e a NASCAR Brasil é incrível para todos que estão envolvidos com o automobilismo!”, complementa.

Com 34 anos e currículo de 24 anos de experiência nas pistas, Vitor começou a sua carreira aos nove anos no kart, por influência do pai. Competiu na Stock Car, no Endurance Brasil, Mini Challenge, Marcas e Pilotos e no TCR South America, registrando dois títulos brasileiros e cinco títulos regionais.

No Rio Grande do Sul, inúmeras conquistas nos campeonatos regionais de marcas e quatro vitórias nas 12 Horas de Tarumã. Hoje compartilha a sua experiência nas pistas em programas de treinamento online. Em 2021 e 2022, foi consultor de pilotagem de Felipe Massa e Júlio Campos na Stock Car Pro Series e, neste ano, o foco está em voltar a pilotar em alto nível na NASCAR Brasil Sprint Race.

Confira os locais e datas (*) da NASCAR Brasil Sprint Race 2023:

Etapa 1 – 19 de março – Goiânia/GO

Etapa 2 – 30 de abril – Interlagos – São Paulo/SP

Etapa 3 – 03 de junho – Londrina/PR

Etapa 4 – 02 de julho – Cascavel/PR

Etapa 5 – 06 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 10 de setembro – Velocitta/SP (#SpecialEdition)

Etapa 7 – 15 de outubro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 19 de novembro – Goiânia/GO

(* calendário sujeito a alterações)

