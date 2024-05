Um encontro de gerações da Stock Car Pro Series. Foi o que o Autódromo de Cascavel presenciou neste fim de semana.

Catarinense de nascimento, mas cascavelense de coração, Ângelo Giombelli trouxe o passado para a pista ao colocar o Opala dos anos 90 para rodar. O tricampeão de Stock, ao lado de Ingo Hoffmann em 1991, 1992 e 1993, uma vez que naquela época a disputa era feita em duplas, exibiu com orgulho o 'possante' na quinta-feira.

"É uma emoção grande porque passa um filme na cabeça. Tivemos a felicidade de vencer aqui em 91, então quando você entra, assim que você começa [pilotar], relembra tudo. A tua história. É sempre muito bom andar com o carro, ainda mais esse que é o original da nossa época, nós corremos 90 e 91 com ele", relembrou.

Preservado com peças e pinturas originais, o carro apresenta as marcas do tempo e de momentos históricos que viveu nas pistas ao longo dos anos.

"Nós estamos restaurando ele para poder deixar igualzinho com o que estava, conseguimos os pneus, amortecedores, os freios, estamos refazendo o motor da época. Ele era de um colecionador de Minas Gerais, consegui comprar, verificamos se era o mesmo carro. Ele tem uma batida que o mecânico que fez o carro foi ver e estava lá a marca. Compramos e agora ele vai ficar na minha coleção, depois para o museu", concluiu.

E foi nesta sexta-feira que o passado e o presente da Stock se juntaram e cruzaram linhas. Gabriel Casagrande, bicampeão e atual detentor do título, teve a oportunidade de pilotar o icônico carro de Giombelli, que por outro lado, esteve atrás do volante do Cruze guiado pelo representante da AMattheis Voguel.

"Muito bacana a troca de experiência de uma geração mais antiga. Foi muito bacana poder pilotar esse carro que ele ganhou o título. Deu pra ver muito bem a diferença na tecnologia, o carro de antigamente era um carro muito mais bruto, é um carro que até me surpreendi. Estou muito contente de poder ter vivenciado isso, já posso riscar mais uma coisa da minha lista", brincou Casagrande.

"Como que é andar num carro antigão? Deu medo, tá? O volante tem muita folga, o freio é muito fraco, fui fazer uma curva, tava relativamente devagar, o pneu não segurou tanto, mas foi muito prazeroso, me senti muito bem, tava dando risada dentro do carro, curtindo realmente o rolê, foi uma experiência show de bola", finalizou.

Do outro lado, Ângelo trouxe o ponto de vista de quem lidava com as máquinas 'old school' e que aprova as mudanças feitas e as que ainda virão na categoria - como a introdução dos SUVs no próximo ano.

"Sempre tive o desejo de andar com carro atual, graças a Deus consegui realizar essa minha vontade. Comparando com os nossos carros, realmente, é um carro de corrida, né? Nós sempre falamos, é um Opala de rua, adaptado pra correr, né? Tecnologia nenhuma, freio era original, pneu era um aro 16, câmbio original. Dependendo de uma corrida ou outra, no meio da prova você tinha que ficar bombando o pedal do freio pra poder pegar, que às vezes o pedal ia lá embaixo e não freiava. Hoje isso não acontece nunca mais, né? Você freia, ele freia, se virou ele vira, quer dizer, é modernidade, né?", analisou Giombelli.

"Eu acho que essa é a evolução. A categoria só chegou onde chegou por causa dessa evolução, dessas mudanças todas, tecnologia, câmbio borboleta, telemetria. Na nossa época tinha o botãozinho do rádio, freio dianteiro e traseiro e nada mais. Super simples. Os carros vão ser legais [SUVs] carros mais modernos. Dizem que o próximo[carro] vai ser melhor, então eu acredito que vai ser uma categoria melhor do que esse ano", finalizou.

