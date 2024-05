Nesta sexta-feira, foi realizada a Fast Friday das 500 Milhas de Indianápolis. Trata-se do dia em que os carros passam ter potência de 650 cv, 100 cv a mais do que nas sessões anteriores. E o mais rápido foi o norte-americano Colton Herta, que fez volta mais rápida na casa dos 38s3021 com a Andretti.

Seu compatriota Josef Newgarden, piloto da Penske e vencedor da prova em 2023, também foi destaque, fazendo média de 234,063 mph em quatro voltas -- maneira com a qual o pole da Indy 500 é definido.

No parâmetro da média de quatro voltas, aliás, a equipe de Newgarden 'fechou' o top 3, com o norte-americano sendo 'seguido' pelo neozelandês Scott McLaughlin e pelo australiano Will Power. Na sequência, o americano Alexander Rossi e o mexicano Patricio O'Ward, ambos da Arrow McLaren.

Felix Rosenqvist (sueco da Meyer Shank), Agustín Canapino (argentino da Juncos), Santino Ferrucci (americano da Foyt), Kyle Kirkwood (americano da Andretti) e Kyle Larson (americano da McLaren) fecharam o 'top 10 de 4 voltas'. O astro da NASCAR teve a 2ª volta 'avulsa' mais rápida, à frente de Josef.

Pole da Indy 500 de 2023, atual campeão da IndyCar e vencedor do GP de Indianápolis no misto de Indiana na última etapa, o espanhol Álex Palou, da Ganassi, teve problema no motor -- o mesmo ocorreu com Pietro Fittipaldi, brasileiro da RLL. O norte-americano Nolan Siegel, da Dale Coyne, bateu forte:

O brasileiro Helio Castroneves, tetracampeão das 500 Milhas de Indianápolis e em busca de um quinto triunfo para se tornar isoladamente o maior vencedor da prova, não teve um dia tão bom quanto os anteriores, terminando a Fast Friday em 20º com a Meyer Shank. O Motorsport.com te mostra a tabela:

1 Colton Herta ANDRETTI GLOBAL WITH CURB-AGAJANIAN 26 24 38.3021 234.974 2 Kyle Larson ARROW MCLAREN/RICK HENDRICK 17 34 +0.1150 38.4171 0.1150 234.271 3 Josef Newgarden TEAM PENSKE 2 15 +0.1168 38.4189 0.0018 234.260 4 Scott McLaughlin TEAM PENSKE 3 33 +0.1426 38.4447 0.0258 234.102 5 Alexander Rossi ARROW MCLAREN 7 36 +0.1585 38.4606 0.0159 234.006 6 Will Power TEAM PENSKE 12 30 +0.1818 38.4839 0.0233 233.864 7 Patricio O'Ward ARROW MCLAREN 5 35 +0.2009 38.5030 0.0191 233.748 8 Kyle Kirkwood ANDRETTI GLOBAL 27 27 +0.2080 38.5101 0.0071 233.705 9 Takuma Sato RAHAL LETTERMAN LANIGAN RACING 75 38 +0.2123 38.5144 0.0043 233.679 10 Santino Ferrucci A.J. FOYT ENTERPRISES 14 28 +0.2564 38.5585 0.0441 233.412 11 Agustín Canapino JUNCOS HOLLINGER RACING 78 37 +0.2681 38.5702 0.0117 233.341 12 Felix Rosenqvist MEYER SHANK RACING 60 19 +0.2827 38.5848 0.0146 233.252 13 Ryan Hunter-Reay DREYER & REINBOLD RACING/CUSICK MOTORSPORTS 23 24 +0.2926 38.5947 0.0099 233.193 14 Calum Ilott ARROW MCLAREN 6 31 +0.3020 38.6041 0.0094 233.136 15 Rinus VeeKay ED CARPENTER RACING 21 20 +0.3113 38.6134 0.0093 233.080 16 Sting Ray Robb A.J. FOYT ENTERPRISES 41 29 +0.3176 38.6197 0.0063 233.042 17 Marco Andretti ANDRETTI HERTA AUTOSPORT WITH MARCO & CURB-AGAJANI 98 25 +0.3409 38.6430 0.0233 232.901 18 Christian Lundgaard RAHAL LETTERMAN LANIGAN RACING 45 27 +0.3960 38.6981 0.0551 232.570 19 Ed Carpenter ED CARPENTER RACING 20 28 +0.3997 38.7018 0.0037 232.547 20 Helio Castroneves MEYER SHANK RACING WITH CURB-AGAJANIAN 06 42 +0.4084 38.7105 0.0087 232.495 21 Scott Dixon CHIP GANASSI RACING 9 33 +0.4121 38.7142 0.0037 232.473 22 Marcus Ericsson ANDRETTI GLOBAL 28 44 +0.4262 38.7283 0.0141 232.388 23 Tom Blomqvist MEYER SHANK RACING 66 21 +0.4499 38.7520 0.0237 232.246 24 Álex Palou CHIP GANASSI RACING 10 18 +0.4684 38.7705 0.0185 232.135 25 Romain Grosjean JUNCOS HOLLINGER RACING 77 32 +0.4685 38.7706 0.0001 232.135 26 Marcus Armstrong CHIP GANASSI RACING 11 36 +0.4735 38.7756 0.0050 232.105 27 Christian Rasmussen ED CARPENTER RACING 33 25 +0.4846 38.7867 0.0111 232.038 28 Linus Lundqvist CHIP GANASSI RACING 8 38 +0.5171 38.8192 0.0325 231.844 29 Pietro Fittipaldi RAHAL LETTERMAN LANIGAN RACING 30 24 +0.5603 38.8624 0.0432 231.586 30 Graham Rahal RAHAL LETTERMAN LANIGAN RACING 15 22 +0.6191 38.9212 0.0588 231.236 31 Conor Daly DREYER & REINBOLD RACING/CUSICK MOTORSPORTS 24 19 +0.6671 38.9692 0.0480 230.952 32 Kyffin Simpson CHIP GANASSI RACING 4 46 +0.7232 39.0253 0.0561 230.620 33 Katherine Legge DALE COYNE RACING 51 35 +0.7935 39.0956 0.0703 230.205 34 Nolan Siegel DALE COYNE RACING 18 15 +0.8601 39.1622 0.0666 229.813

