NASCAR: Bowman supera Larson na prorrogação e vence em Las Vegas

A NASCAR Cup Series visitou Las Vegas neste fim de semana e trouxe mais uma corrida movimentada com os carros da nova era, o NextGen. Quando parecia que Kyle Busch e Martin Truex Jr. decidiriam aprova, uma bandeira amarela provocada pelo acidente de Erik Jones e Bubba Wallace mudou o destino.

Nos pit stops, três dos pilotos da Hendrick Motorsports optaram por uma parada para a troca de apenas dois pneus, com Busch sendo o primeiro a trocar os quatro.

Na relargada, Alex Bowman e Kyle Larson mostraram que foi a decisão correta, com ambos duelando pela vitória. Melhor para o carro #48, que triunfou pela primeira vez na temporada, a sétima da carreira.

Ross Chastain ficou em terceiro, seguido de Busch e William Byron, que havia sido o terceiro carro da Hendrick com apenas dois pneus novos.

A próxima etapa da NASCAR Cup Series será em Phoenix, completando a excursão da categoria no oeste americano nesta faixa do calendário.

Resultado

